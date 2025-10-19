Beñat Fernández: victoria y título mundial de Supersport300 en Jerez

Beñat Fernández ha conquistado la Carrera 2 y se ha proclamado campeón de la categoría de Supersport300 en el Circuito de Jerez. El piloto de San Sebastián, que en la jornada del sábado sólo sumaba un punto y afrontaba la cita final con tres de ventaja con respecto a Carter Thompson y David Salvador, ha ganado el Mundial como lo hacen los pilotos grandes, imponiéndose también en una carrera emocionante y que ha tenido constantes alternativas durante las 11 vueltas.

El líder ha acabado el campeonato con 231 puntos, 18 más que Carter Thompson y 28 más que David Salvador. Ambos han sido sancionados tras la carrera, el primero por exceder los límites de la pista y el español, que había terminado segundo tras Fernández, por conducción irresponsable.

La sal y la pimienta la había puesto la jornada anterior el manager de Fernández, el expiloto mundialista Efrén Vázquez, quiien acusaba a Loriz Veneman de sacar de la pista a su pupilo a conciencia para que Thompson -su compañero de equipo- llegase con importantes opciones al desenlace. La carrera tuvo todos los ingredientes y se decidía en la curva Jorge Lorenzo, punto de importantes momentos en el motociclismo mundial.

Beñat Fernández remontó en la última vuelta de la séptima plaza a la primera. / CHIQUI CHAMORRO - AGENCIA 1PHOTO

Tras unas primeras vueltas para definir posiciones, a seis vueltas para el final, David Salvador tomaba la cabeza de carrera y Beñat Fernández bajaba a la séptima plaza, por lo que el del Prodina XCI era campeón virtual. La prueba era un continuo toma y daca entre Veneman, Torres, Salvador y Fernández, que se pasaban continuamente. El pupilo de Efrén Vázquez remontaba posiciones, volvía a la tercera posición y rebasaba a David Salvador, pero este le devolvía la jugada en la curva Dani Pedrosa.

Con cuatro giros aún por dar al trazado andaluz, David Salvador se colocaba primero y Antonio Torres, su compañero en el Prodina, hacía labor de equipo y también adelantaba a Beñat Fernández, que incluso bajaba a la cuarta posición adelantado por Jeffrey Buis, otro que se metía en la pelea por la victoria.

Las posiciones bailaban constantemente y tanto el triunfo de la segunda manga como el Mundial de Supersport300 se iba a decidir en una última vuelta de auténtico infarto y con los nervios a flor de piel. Beñat caía a la séptima posición, Salvador también se metía en un lío y pasaba por Pedrosa quinto y en ese momento Thompson, viniendo desde atrás -llegó a rodar decimoquinto durante la prueba- pasaba a la tercera y era campeón.

Pero los españoles no habían dicho su última palabra y Fernández, entrando con todo en la curva Jorge Lorenzo, salía de la misma primero, manteniendo su plaza y cruzando bajo la bandera ajedrezada para llevarse la carrera y el Mundial. David Salvador acababa a 19 milésimas del donostiarra, mientras que Antonio Torres entraba tercero. Sin embargo, Salvador era sancionado por condución irressponsable y caía hasta la 16ª posición, promocionando al podio el francés Jeffrey Buis.