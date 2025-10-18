Brutal rajada de Efrén Vázquez, mánager de Beñat Fernández, contra Veneman y su equipo: "Ratas..."

Efrén Vázquez, manager de Beñat Fernández, líder del Mundial de Supersport300, se ha despachado a gusto en sus redes sociales después de la acción en la que su pupilo pasó de la cuarta plaza a la 16ª tras ser empujado en una acción en la última vuelta de la Carrera1 por Loris Veneman, compañero de equipo de Carter Thompson, rival del español por el título: "Muy muy triste con esto... una auténtica VERGÜENZA.. esto se sabía desde Portugal y no se ha hecho nada, no se ha avisado a los equipos que jueguen limpio, no se ha advertido a los pilotos que debían tener una carrera limpia, una vez mas un campeonato se decidirá por un tercero", decía.

El expiloto mundialista fue más allá: "Cuando tienes que condicionar, ofrecer o presionar al segundo piloto del equipo para que tiren y hagan que otro piloto no puntúe ya dice mucho de la clase de calaña que hay en algunos equipos. Esto debería decidirse en la pista por tres pilotos que debían pelearlo. Es triste que el año de Beñat, Carter o Salvador se vea eclipsado por acciones como la de hoy o la de Portugal. Me paro a pensar y un piloto que gana el campeonato así, ¿realmente se siente digno campeón sabiendo que no fue el mejor si no el equipo mas sucio?".

"No es el motociclismo que soñé -continuó- y mucho menos el que trato de enseñar en mi escuela con pilotos como Beñat. La impasibilidad de sanciones directas a equipos y correr un tupido velo ensucian un deporte que amamos pase lo que pase mañana Muy triste todo esto". Para acabar, felicitó a Carter y David Salvador, pero lanzaba otra andanada al equipo de Veneman: "Felicitar a Salvador y Carter por la carrera, ellos han hecho su trabajo impecablemente, dar al gas. Y los equipos... bueno, pues su negocio como buenas ratas, condicionando a pilotos que están más colgados que un chorizo por tener una moto para 2026".