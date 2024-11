El campeón de Moto3, David Alonso, estrena su nueva Moto2 en Jerez

Jerez/El Circuito de Jerez ha sido testigo este jueves y viernes de los primeros entrenamientos de pretemporada 2025 para un nutrido grupo de pilotos de Moto2 y Moto3, destacando la presencia del campeón David Alonso, que ha realizado el salto de cilindrada en Andalucía. Si el Circuito de Cataluña fue escenario el pasado martes del primer test de MotoGP con vistas al nuevo Mundial, el trazado jerezano ha hecho lo propio con las otras dos categorías del Campeonato, en un ensayo privado con nutrida participación de mundialistas.

Comenzando por la pequeña categoría de Moto3, cabe destacar que el sevillano José Antonio Rueda, del equipo Red Bull KTM Ajo, ha sido el piloto más rápido de estas sesiones de pruebas con un tiempo de 1’44″412, seguido por su compañero de equipo Álvaro Carpe, quien marcó 1’44″733. El tercer puesto fue para Máximo Martínez Quiles, del CFMOTO Aspar Team, con un tiempo de 1’44″959, mientras que Ángel Piqueras (1’45″139) y Scott Ogden (1’45″578) completaron el top 5.

En cuanto a Moto2, Deniz Oncu, del equipo Red Bull KTM Ajo KALEX, fue el que marcó el mejor tiempo en la jornada final de este viernes, con 1’40″679, seguido de Adrián Huertas, del Italtrans Racing Team KALEX, con un tiempo de 1’41″000, confirmando su rápida adaptación a Moto2 después de su paso por Moto3. El tercer lugar fue para Izan Guevara, quien con su 1’41″296 demostró el buen rendimiento de su Boscoscuro del Pramac Yamaha Moto2. Su compañero de equipo, Tony Arbolino, se situó en cuarto lugar con 1’41″418, Collin Veijer, también del Red Bull KTM Ajo.

David Alonso, con gorro, y su compañero Dani Holgado posan sonrientes en Jerez. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Hasta hace cinco días eran rivales y desde este viernes, el campeón y el subcampeón de Moto3 comparten box en el CFMOTO Inde Aspar Team. David Alonso y Dani Holgado han vivido estos dos días en Jerez su toma de contacto con la categoría intermedia, a la que dan el salto en la temporada 2025, con una igualdad máxima entre ellos. Holgado ha sido el más rápido en el trazado andaluz por tan sólo dos milésimas después de que entre ambos hayan acumulado un total de 294 vueltas en dos días.

Ambos cierran contentos estos dos primeros días de pruebas y con ganas de volver a subirse a una moto que no volverán a probar hasta la segunda semana de febrero. Holgado ha terminado a 920 milésimas del más rápido este viernes, el turco Deniz Öncü, después de sumar un total de 149 giros en los dos días. Su nuevo compañero de equipo se ha quedado cerca en ambas ocasiones: a dos milésimas y a cuatro vueltas de igualar al alicantino. El campeón y el subcampeón de Moto3 tienen por delante poco más de dos meses y medio para continuar preparándose antes del siguiente test, que se celebrará en el Autódromo del Algarve, en Portugal.

El colombiano afincado en España, David Alonso, señaló al final de su debut con la Moto2 en Jerez que "ha sido un test muy positivo, nos vamos contentos al parón de invierno porque sabemos qué es Moto2. Hemos visto que no es una categoría fácil, habrá que trabajar y ser constantes. También hemos detectado que tengo que trabajar en mi físico durante este invierno. El jueves me alegró ser más rápido en mi primer día con la Moto2 de lo que lo había sido con la Moto3. Con esta moto te lo pasas bien, tienes que buscar cosas que no buscabas en la Moto3 y eso hace el pilotaje más divertido".