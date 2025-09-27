El Circuito de Jerez se 'inunda' con 3.400 motos

El Circuito de Jerez no deja de acumular récords en este 2025. Aunque el año se inició con el terrible diluvio del 3 de marzo, que a punto estuvo de hacer inviable el Gran Premio de España de MotoGP a finales de abril, finalmente consiguió un récord histórico de público en esa prueba del Mundial con 224.420 asistentes en los tres días de la prueba y más de cien mil el domingo del GP, junto a otros éxitos relevantes, tanto deportivos como de organización. Pero ahí no ha quedado la cosa, pues ahora han sido 3.400 motos las que han inundado el trazado andaluz en una concentración motera por este 40 Aniversario. Las instalaciones van de récord en récord...

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha celebrado este 27 de septiembre su ‘Gran Encuentro Motero', actividad enmarcada dentro de la programación del 40 aniversario que contó con un éxito rotundo de participación y convocatoria congregando 3.400 motocicletas en el trazado jerezano. El evento ha marcado un nuevo hito en la historia de estas instalaciones, demostrando la inquebrantable pasión y el apoyo de la comunidad motera hacia el Circuito de Jerez, logrando lo que hasta ahora no había sucedido, que fue el hecho de llenar en su totalidad la pista de moteros llegados desde muchos puntos de nuestra geografía, incluso de Portugal, para dar la vuelta controlada al trazado con la que se iniciaba este gran encuentro.

Foto de familia tras el Gran Encuentro Motero celebrado en el trazado jerezano. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Esta impresionante imagen no solo marcó el inicio de esta jornada, sino que también sirvió como un poderoso homenaje a las cuatro décadas de historia del Circuito y a su fuerte vínculo con el mundo del motociclismo. Correspondiendo a los 65 clubs inscritos en esta convocatoria, el trazado andaluz, con su gerente Cayetano Gómez al frente, el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz; el periodista Jesús Benítez, Comisario del 40 aniversario del Circuito, y Pepe Hermosín, vicepresidente del Consejo Local del Motor, hacían entrega de las placas de agradecimiento a los clubs participantes, mientras que todos los aficionados que participaron en la vuelta a la pista también recibieron un regalo de reconocimiento por su participación en esta exitosa jornada.

Pero no terminaba ahí la actividad, tras la vuelta a la pista, el Gran Encuentro Motero incluyó una variedad de actividades y atracciones para los participantes, entre los que destacaron un a exhibición motera de la escuela de pilotaje, actuación musical del grupo jerezano Décum, Food Trucks y zona de bares y merchandising de recuerdo, reforzando la reputación del Circuito como destino de primer nivel para los aficionados al motor que, además, han tenido por la tarde una nueva vuelta a la pista con la que se pone ha puesto fin a este primer 'Gran Encuentro Motero 40 Aniversario'.