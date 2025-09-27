Google Discover
Configuración para seguir todas las noticias de Diario de Jerez paso a paso
Récord de moteros sobre la pista del Circuito de Jerez.
Récord de moteros sobre la pista del Circuito de Jerez. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez

El Circuito de Jerez se 'inunda' con 3.400 motos

Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

27 de septiembre 2025 - 20:11

El 'Gran Encuentro Motero' por el 40 Aniversario del Circuito de Jerez ha generado un récord sin igual este sábado 27 de septiembre. Los 4.423 metros de longitud del trazado andaluz, con sus 12+1 curvas, se ‘inundaron’ por completo con 3.400 moteros, llegados desde muchos puntos de nuestra geografía, e incluso de Portugal, para dar la vuelta controlada a la pista jerezana. No cabía ni un alfiler, completando los participantes una histórica jornada de actividades.

Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
1/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
2/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
3/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
4/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
5/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
6/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
7/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
8/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
9/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
10/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
11/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
12/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
13/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
14/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
15/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
16/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
17/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
18/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez
Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez
19/19 Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

También te puede interesar

Lo último

stats