Imágenes del histórico 'Gran Encuentro Motero' en el Circuito Jerez

El 'Gran Encuentro Motero' por el 40 Aniversario del Circuito de Jerez ha generado un récord sin igual este sábado 27 de septiembre. Los 4.423 metros de longitud del trazado andaluz, con sus 12+1 curvas, se ‘inundaron’ por completo con 3.400 moteros, llegados desde muchos puntos de nuestra geografía, e incluso de Portugal, para dar la vuelta controlada a la pista jerezana. No cabía ni un alfiler, completando los participantes una histórica jornada de actividades.
