David Muñoz, piloto andaluz de Moto3: "Quiero llegar a Moto2 siendo campeón del mundo"

David Muñoz, piloto andaluz del Mundial de Moto3, arranca la pretemporada este fin de semana en el Circuito de Jerez. Tras sufrir una lesión grave en Indonesia en el tramo final del pasado campeonato, el de Brenes del Pont Grup regresa con más ambición que nunca y un objetivo claro: luchar por el Mundial.

Pregunta.En Indonesia se acabó la temporada para ti tras un incidente con otro piloto en el que te fracturaste el fémur. ¿Cómo llevas la recuperación y cómo ha sido ese proceso?

Respuesta.La verdad es que ahora me encuentro bastante bien, después de muchos días difíciles para mí. He pasado por tres operaciones y la situación se ha complicado más de lo esperado. Actualmente, estoy empezando a entrenar de nuevo: gimnasio, bicicleta y también con la moto. Era importante volver a subirme a la moto antes de terminar el año. A partir de ahí, confío en que la evolución siga siendo positiva y en no tener más problemas para poder empezar la temporada en febrero en las mejores condiciones posibles.

P.Durante la pasada temporada, algunos te tildaron de piloto agresivo, ¿Crees que estás señalado dentro de la parrilla?

R.Es cierto que en años anteriores he tenido un historial en el que he cometido algunos errores con otros pilotos; siempre lo he aceptado e intentado aprender de ello. Este año también he cometido algunos errores, pero lo de ser un piloto agresivo o de adelantar fuerte creo que es algo normal en todos los pilotos. Todos los que quieren ganar van a luchar por lo suyo. En una última vuelta, peleando por una victoria, si intentas adelantar y hay contacto, puede pasar que el otro piloto acabe fuera, es algo muy difícil de medir. Hay 25 o 26 pilotos que quieren luchar por una carrera, y eso forma parte de la competición.

P.La temporada arrancó con muchas dificultades, enlazando cinco ceros en las siete primeras carreras. Sin embargo, llegaste al circuito de Aragón, conseguiste la victoria y, a partir de ahí, cambió por completo la dinámica, ¿Qué factores fueron clave para esta transformación?

R.Creo que el cambio fue, sobre todo, a nivel mental. Esa mentalidad la fui trabajando durante las cinco primeras carreras, y la verdad que el mejor momento llegó en Aragón. Allí me encontraba bastante fuerte, sabía que era un circuito que me gustaba mucho y, de hecho, antes del fin de semana ya dije que iba a ganar. Creo que eso también me dio un impulso extra para ir encadenando, poco a poco, carreras muy positivas para mí.

P.Llegó el momento de buscar plaza para la temporada que viene y has podido renovar con el Intact por tres años más, asegurándote una temporada más en Moto3 y después dar el salto a Moto2. ¿Qué supone esto para ti?

R.A principio de temporada cometí cinco errores y la situación era complicada. Sabía que iba a seguir corriendo, pero me costaba y tenía claro que debía dar un paso adelante si quería continuar en el mismo equipo y tener un futuro allí. Después de hacer buenas carreras, luchar por victorias y realizar un buen trabajo junto al equipo, me dieron la oportunidad de subir a Moto2. Yo quería dar el salto a Moto2 en 2026, pero finalmente los pilotos que ya estaban en la categoría se adelantaron y me ofrecieron seguir un año más en Moto3 y dos en Moto2, algo que acepté. Creo que después de la lesión, es importante para mí este año intentar luchar por el Mundial y saber que puedo conseguirlo, con el objetivo de llegar a Moto2 como campeón del mundo. Ojalá que así sea.

P.De cara a la lucha por el título, ¿qué otros pilotos habrá que tener en cuenta?

R.Creo que habrá cuatro o cinco pilotos que somos los que estamos ahí todos los años. Carpe, Máximo, Almansa, mi compañero, que también estará por ahí, y Adrián Fernández. Uriarte es nuevo en la categoría y creo que también luchará en algunas carreras.

P. Hay rumores de unificar mecánicamente la categoria de Moto3. ¿Cómo valoras la posibilidad de competir todos con la misma moto?

R.No sabría decirte con certeza. Creo que ahora mismo, en la práctica, ya vamos bastante igualados. Al final, lo que más cambia es el equipo, la geometría de la moto y poco más. Tal y como se está haciendo actualmente, ya sea con Yamaha, KTM u Honda, personalmente creo que sería una opción válida y que para mí estaría bien.

P. ¿Cuál es tu deseo para el 2026?

R.Empezar el año bien y, sobre todo, terminarlo bien.