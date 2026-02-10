El Mundial de Moto2 y Moto3 arranca en el Circuito de Jerez

La pretemporada del Mundial MotoGP, campeonato que en Jerez recalará del 24 al 26 de abril próximos con el Gran Premio de España de Motociclismo, se puso en marcha la semana pasada en Sepang con los primeros test oficiales de 2026 dominados por Álex Márquez. Y ahora les toca a las clases intermedias y pequeña recoger el testigo para iniciar los entrenamientos oficiales, que tendrán como escenario el Circuito de Jerez del 14 al 17 de febrero, los dos primeros días para la categoría de Moto3 y los dos últimos destinados a Moto2. Con entrada gratuita para los aficionados en la Tribuna X1 del trazado andaluz, los entrenamientos tendrán un horario de diez de la mañana a seis de la tarde.

Moto3, categoría de dominio español durate los últimos años, contará en principio con 26 pilotos inscritos, nueve de ellos españoles. De entre ellos, destaca Máximo Quiles, que se proclamó el año pasado Rookie de la categoría al conseguir tres victorias en su temporada de debut, consolidándose por tanto como uno de los principales aspirantes al título de la categoría en la temporada 2026. Por su parte, el andaluz David Muñoz, junto a Álvaro Carpe, David Almansa o Adrián Fernández, serán pilotos que también tendrán mucho que decir y que sin duda entrarán en las quinielas, mientras habrá que estar atento a las evoluciones del marbellí Jesús Ríos, que afronta una temporada completa en la categoría tras su debut en los dos últimos grandes premios de la temporada pasada en los que lograba sumar sus primeros puntos.

Los aficionados pueden entrar gratis al trazado los cuatro días de entrenamientos en la Tribuna X-1

Por su parte, 28 pilotos figuran inscritos en la categoría de Moto2, once de ellos españoles. Las miradas andaluzas se centrarán en el campeón del mundo de 2025 de Moto3, el sevillano José Antonio Rueda que, ya recuperado físicamente tras su brutal accidente a finales de la temporada anterior en Malasia, irá acumulando kilómetros con su nueva montura, completando su proceso de adaptación a la categoría en la que no descarta aspirar a posiciones de pódium a lo largo de la temporada.

Por su parte, Manuel González y Aron Canet, cuentan con la experiencia suficiente para luchar por el título que, en el caso de González, estuvo a las puertas finalizando como subcampeón la temporada pasada. El subcampeón también de Moto3, Ángel Piqueras, debuta en esta categoría donde también estará presente el andaluz Daniel Muñoz, que afronta su segunda temporada completa en la categoría en la que ya disfrutó de un destacado pódium en tercer lugar en Cataluña.