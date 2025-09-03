David Sánchez roza el podio en el Circuito de Navarra

El joven piloto jerezano David Sánchez Ruiz, integrante del equipo TEAM HONDA LAGLISSE en la categoría ESBK Talent del Campeonato de España de Superbikes, protagonizó una gran actuación hace unos días en el Circuito de Navarra, donde demostró talento y ambición frente a los mejores de la categoría.

Tras una gran salida desde la posición 12 de la parrilla y una primera vuelta espectacular, en la que adelantó a cinco rivales y marcó la vuelta rápida de carrera, David se consolidó en el grupo de cabeza, rodando siempre con opciones reales de podio e incluso de victoria. Cuando faltaban solo dos vueltas para el final, una bandera roja provocada por un incidente en pista obligó a interrumpir la carrera, impidiendo así que el jerezano pudiera culminar su remontada y luchar por lo más alto del podio.

Concentrado momentos antes de salir a competir.

Pese a la frustración lógica por no poder disputar esas dos vueltas decisivas, el balance del fin de semana fue muy positivo: ritmo competitivo, confianza y protagonismo constante en el grupo delantero, dejando patente que está preparado para pelear entre los mejores del campeonato. “Me sentí muy fuerte desde el inicio, tenía buen ritmo y estaba preparado para pelear por la victoria. Ha sido una pena la bandera roja, pero me quedo con las sensaciones y con todo el trabajo del equipo”, declaraba el piloto al término de la prueba.

La prueba de Navarra fue un fin de semana de menos a más para el piloto jerezano, obteniendo una décima posición en la parrilla del sábado. En la carrera 1 rodó en la cabeza de la prueba hasta que una caída cuando rodaba sexto le impidió luchar por los puestos de honor, aunque consiguió reincorporarse y cruzar la meta en duodécima posición. En la segunda manga, ocupaba la sexta plaza cuando aconteció la bandera roja que le impedía pelear por la victoria.

El jerezano (21) rodó con el grupo de cabeza en las dos mangas.

El piloto jerezano suma 54 puntos tras las cinco pruebas que se llevan disputadas de un total de siete, ocupando la novena posición en la general. El próximo objetivo es dentro de dos fines de semana en el circuito de Estoril, donde espera continuar esta progresión ascendente, consolidándose como uno de los pilotos más prometedores de la cantera andaluza. Tras la cita en terreno portugués, el campeonato echará el telón del 6 al 9 de noviembre en el Circuito de Jerez, que ya acogió la primera prueba del certamen.