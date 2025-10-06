Ducati, una apuesta al rojo en Jerez

Jerez cuenta desde hace unos días con un nuevo concesionario oficial de Ducati en las instalaciones de Mercabox Motor, donde se llevó a cabo la inauguración del nuevo espacio contando con la presencia del tricampeón mundial Álvaro Bautista, que en pocos días regresará a la ciudad para participar en la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbike en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El piloto toledano ejerció de padrino del evento y compartió la velada con los asistentes y aficionados de la marca italiana, que continúa consolidando su estrategia de expansión en el mercado español, fortaleciendo especialmente su presencia en Andalucía.

El nuevo concesionario oficial Ducati se ubica en Mercabox Motor, donde cuenta con unas modernas instalaciones de 1.700 metros cuadrados, repartidos en tres plantas, que albergan un espectacular 'showroom' en el que descubrir toda la gama de Ducati y Scrambler, un completo servicio posventa en la zona de Ducati Service, así como un espacio Ducati Approved para motocicletas certificadas de ocasión.

“Jerez es tierra de motor y pasión y era el momento para que Ducati tuviese una nueva instalación aquí”, destacó Pepe Soler-Roig, Director de Comunicación y Marketing de Ducati España y Portugal. “Queremos que este nuevo concesionario sea un punto de encuentro para todos los Ducatistas, un lugar donde vivir de cerca el espíritu de Borgo Panigale. Con esta apertura reforzamos nuestro compromiso con Andalucía y con todos los Ducatisti de la región. Queremos ofrecer una experiencia prémium, en línea con lo que representa Ducati: diseño, innovación y prestaciones al más alto nivel”.

Mercabox Motor se convierte así en el punto de encuentro de referencia para los apasionados de Ducati en una población tan emblemática para el motociclismo como es Jerez de la Frontera y su entorno, sumándose a los concesionarios oficiales ya presentes en Málaga, Córdoba, Granada, Almería y Sevilla.

El periodista y escritor Jesús Benítez, colaborador de Diario de Jerez y Comisario del 40 Aniversario del Circuito, asistió también a la presentación de este concesionario, manifestando que “casi nada surge por casualidad o ciencia infusa. Todo tiene un fin y origen, siempre. La fiebre roja que ha generado Marc Márquez con el heroico noveno título mundial de motociclismo recién conquistado, ha llegado hasta su culmen actual por lo sucedido hace 5 años en Jerez. Fue un 19 de julio de 2020 cuando el mejor piloto de la historia sufrió un gravísimo accidente en este trazado andaluz, que a punto estuvo de costarle la retirada. Vivió una larga pesadilla, lo indecible, pero ha logrado renacer y ubicar su apellido en el Olimpo de los dioses. Por ello, a nadie extraña que la marca Ducati, tras auparle hasta la cumbre más alta, haya inaugurado nuevas y completas instalaciones en Jerez, ¿dónde si no? Una tienda roja, muy roja, que rinde culto a un deportista rojo pasión, sin igual. Para él, en Jerez, alfombra roja y que vengan muchos más a venerarle a nuestra bendita tierra, porque en esta ciudad Marc tiene su Catedral, que mira por donde ahora cumple también los 40. Hay motivos de celebración y, cómo no, para una tienda rojo Ducati. Larga vida”.