Rueda y su abuela visionaria de Jerez

Aunque el azar ponga de su parte, casi nada se consigue por casualidad o ciencia infusa. Amén de grandes exigencias, todo logro que se precie tiene un curioso y emotivo punto de partida. Desde orígenes humildes, la historia de éxito protagonizada por José Antonio Rueda hasta erigirse en campeón mundial de Moto3, comienza cuando tenía sólo 3 años de edad y visitó a su visionaria abuela en la pedanía jerezana de La Barca, recibiendo un regaló que le marcó de por vida: una moto de baterías. Tanto le apasionó al chiquillo ese juguete que, por si fuera poco, a los seis años la perseverante ‘yaya’ Joaquina le compró otra minimoto con gasolina de segunda mano, optando sus padres, Gustavo y Almudena, por instruirlo en el karting KR24 de Cádiz. A partir de ahí, la carrera de Rueda ha sido tan fulgurante que, con solo 19 primaveras, este genial y perfeccionista piloto de Los Palacios acaba de lograr para Andalucía el primer título en los 76 años de historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Por fin llegó la cosecha, justo en el 40 Aniversario del Circuito de Jerez. Bendita la abuela que lo vio venir.

José Antonio Rueda celebra eufórico el Mundial conquistado en Indonesia. / KTM

'Erre que erre' es una expresión popular que significa insistencia, terquedad o perseverancia y, quizás por ello, a José Antonio Rueda Ruiz, que con anterioridad había conquistado los títulos de la Red Bull Rookies Cup y el FIM JuniorGP en 2022, se le conoce popularmente por ‘R’. La inicial de sus dos apellidos lo justifica, pero también merece ese sencillo apodo por un adjetivo inexcusable para llegar a lo más alto en su deporte: RÁPIDO. Rueda lo es, a más no poder, y también resolutivo, al igual que resiliente. Erre que ere, la carrera profesional del joven piloto palaciego es de auténtico récord, otra ‘R’ que se manifiesta en la ventaja de 109 puntos sobre su rival más cercano, cuando restan cuatro pruebas más para el final de la temporada 2025, Rueda (erre que erre) ha conseguido este primer título mundial (para él y Andalucía) en su tercera temporada con el Red Bull KTM Ajo, merced a 9 victorias, 13 podios, 5 pole positions, 4 vueltas rápidas y 340 puntos tras 18 Grandes Premios disputados. Aunque en esta edición del Mundial perdió el liderato tras la cita de Qatar, Rueda lo recuperó a lo grande en el Gran Premio de España celebrado en Jerez, convirtiéndose en el primer piloto andaluz en ganar en el Circuito de Jerez. A partir de entonces, acumuló tres pole positions, cuatro victorias, un tercero, un cuarto y un octavo puesto antes del parón veraniego y, una vez reanudado, el piloto del Red Bull KTM Ajo Moto3 no ha salido del Top 5, incluyendo una victoria y dos segundos puestos. El título se veía venir, más aún para su visionaria abuela Joaquina de la pedanía jerezana de La Barca.

José Antonio Rueda, con dos mitos, Marc Márquez y Ángel Nieto.

Erre que erre, como bien informa David Sánchez en Diario de Jerez, en sus tres años en Moto3, Rueda Ruiz ha conseguido 10 victorias, 18 podios, seis pole positions y seis vueltas rápidas en tan solo 58 Grandes Premios, y acumula más de 600 puntos. De hecho, a falta de cuatro carreras, la temporada podría ser aún mejor en cuanto a números, con la posibilidad de ganar el campeonato por equipos. Rueda, empatado con Marc Márquez y Raúl Fernández, es ahora el quinto piloto en la historia del Red Bull KTM Ajo en el Campeonato del Mundo con más victorias (10), y el año que viene subirá de categoría a Moto2 en 2026, formando pareja con Collin Veijer. Aparentando cierta timidez, pero con gran emoción y lágrimas en los ojos, José Antonio Rueda expresó sus sentimientos tras ser campeón mundial en Indonesia: “He soñado con este día muchísimas veces… Por fin he conseguido el título y se lo quiero agradecer, sobre todo, al equipo, por todo el trabajo y por creer en mí estos tres años, porque, la verdad, es que no han sido fáciles, sobre todo el año pasado. Después, se lo quiero agradecer a mis padres y familia -con él son cinco hermanos-, por todo el esfuerzo de todos estos años, por todos esos momentos que nos ha costado un poco más, pero ellos siempre han estado para dármelo"… y, erre que erre, siguió con una larga lista de personas a las que agradecía su ayuda: "Soy muy sentimental. Al final, vengo de Los Chapatales, que incluso gente en Sevilla no sabe ni dónde está. Ahí sólo hay campo, cabras y tractores. Y hoy he cumplido ese deseo de ser campeón del mundo de Moto3", señaló el Palaciego. Bendita la abuela que lo vio venir.

Rueda, galopando hacia la primera victoria de un piloto andaluz en Jerez este año. / Manuel Aranda

Erre que erre, la familia Rueda Ruiz ha luchado de forma incansable desde aquella moto de batería que le regaló la abuela Joaquina cuando ‘R’ tenía solo 3 años. Bien lo sabe Gustavo Rueda, el padre de familia que consiguió trabajo como camionero llevando el ‘hospitality’ de Honda MotoGP en el Mundial de Motociclismo. "Si estamos aquí es gracias a mucha gente que nos ha ayudado. Económicamente nos ha costado mucho, porque no era solo la escuela, había que hacer viajes. Desde el primer día pensábamos que el camino era arriesgado, porque era todo muy costoso. Había carreras a las que no podíamos ir y había gente que nos dejaba o nos daba dinero para que pudiéramos ir", señaló el padre del nuevo campeón mundial de Moto3 en una entrevista concedida a El Español, En sus inicios, José Antonio pudo compaginar el colegio con su actividad deportiva. Sin embargo, la familia tuvo que pasar por momentos difíciles: "Los profesores no nos entendían. Se creían que el niño se iba de vacaciones y que nada más pilotaba el domingo, pero tenía entrenamientos jueves, viernes, crono el sábado y el domingo carrera", destaca el padre de Rueda, ensalzando que "lleva la bandera de Andalucía siempre con él. Hay muy pocos andaluces en el Mundial que hayan hecho historia o la estén haciendo ahora mismo".. Gustavo afirma también que su hijo es "un chico normal. Cada vez que vuelve a su casa se va con los primos a jugar al pádel y nunca se habla de motos. Es un niño muy familiar. Hemos ido siempre juntos en la furgoneta, hemos dormido en la tienda de campaña y hemos compartido afición". Bendita la abuela que lo vio venir.

José Antonio Rueda festejando su título mundial con el jefe de su equipo, Niklas Ajo. / KTM AJO

"Sigue soñando porque eso es lo que te ha llevado donde estás ahora", le comentó el tricampeón Mundial y Leyenda de MotoGP Dani Pedrosa a José Antonio Rueda, tras conquistar el título mundial de Moto3, primero para Andalucía en la historia de este deporte. Sin duda, son y serán muchas las felicitaciones que va a recibir José Antonio Rueda, incluyendo, cómo no, la del presidente de la Junta o la alcaldesa de Jerez y la gerencia del Circuito andaluz, así como de la propia pedanía jerezana de La Barca, donde una abuela visionaria llamada Joaquina Rueda es el origen de todo. Bendita la abuela que lo vio venir…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.