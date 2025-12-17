Las entradas para el GP de España en Jerez, a la venta desde este jueves 18 de diciembre

El Gran Premio de España de 2026 se disputará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto los próximos 24, 25 y 26 de abril, volverá a ser la quinta prueba del Mundial de MotoGP y la primera en suelo europeo. La expectación siempre es máxima entre todos los aficionados y estos días previos a la Navidad se ha llevado una buena noticia. El trazado jerezano ha anunciado el inicio de la venta de entradas para el evento, que se podrán adquirir a partir de este jueves 18 de diciembre. La venta se realizará en varias fases, incluyendo promociones exclusivas para los miembros del Club Fidelidad y descuentos especiales durante la campaña navideña.

La primera fase estará disponible exclusivamente para los miembros del Club Fidelidad, al que pertenecen los aficionados que compraron sus entradas para el Gran Premio de 2025 a través de la web oficial del Circuito y dieron el visto bueno a recibir información sobre promociones y otros productos. Esta promoción exclusiva comienza este jueves a las 10:00 horas y se prolongará hasta el 21 de diciembre a las 23:59 horas, ofreciendo ventajas a quienes ya forman parte del club.

Tras la fase para el Club Fidelidad, desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026 se abrirá la Promoción de Navidad, en la que cualquier aficionado podrá adquirir sus entradas con descuentos especiales. Esta fase comenzará a las 00:00 horas del 22 de diciembre y finalizará a las 23:59 horas del 5 de enero, ofreciendo otra oportunidad antes de la venta general.

La venta general comenzará el 6 de enero de 2026 a las 00.00 horas y se prolongará hasta el 26 de abril, fecha límite para hacerse con las localidades del Gran Premio de España. Todas las entradas se podrán adquirir a través de la página oficial del circuito: https://circuitodejerez.com/