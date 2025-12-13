Éxito rotundo de la Jornada de Puertas Abiertas del Circuito de Jerez a beneficio de la Asociación de los Reyes Magos

La temporada de eventos en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto llega a su fin este sábado y domingo con el evento solidario denominado ‘Trofeo Aniversario’, que engloba varias disciplinas directamente relacionadas con el automovilismo, y la ‘Jornada de Puertas Abiertas’, en la que los aficionados han podido acceder al trazado para dar una vuelta controlada con su propio coche o moto.

El Trofeo Aniversario, evento solidario creado por el Automóvil Club Jerez e Hispano Racing y la colaboración y apoyo del Circuito de Jerez, Ayuntamiento de Jerez, Consejo Local del Motor, Hispano Racing y Drift Legends, ha programado para este fin de semana una amplia variedad de actividades con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Reyes Magos de Jerez. Estas actividades han sido abiertas al público, que también ha podido seguir el desarrollo de los distintos eventos automovilísticos, además de participar en la Jornada de Puertas Abiertas en la vuelta a la pista previa compra de los tickets-donativos.

La jornada de este sábado ha englobado Jornada de Puertas Abiertas, tandas coches y motos y acceso de runners y bicis, el Drift Legend (parking exterior del circuito), el Slalom Trofeo Aniversario (última prueba del Andaluz de Slalom en la zona Torre Tío Pepe, el Track Vip GT Race Marbella (pista del circuito) y el Rallye Show Social Reyes Magos (Circuito de Jerez pista y caminos interiores).

Para este domingo, está previsto de 009:00-17:00, el Drift Legend (parking exterior del circuito; de 13:00-14:00, Trofeo Social Reyes Magos (pista del circuito) y de 14:00-18:00, Tandas automóviles-Open Track Day.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mandado un mensaje de agradecimiento a todas las personas que este sábado han asistido a la Jornada de Puertas Abiertas del Circuito de Jerez-Ángel Nieto para solidarizarse con la Asociación de los Reyes Magos de Jerez y la campaña de Navidad 'ningún niño sin juguete'. "Doy las gracias a todos los que se han acercado al Circuito, a los que han traído sus coches, sus motos, sus bicis, a todos los voluntarios y a todos los que están aquí, que han hecho posible que este sábado el circuito se haya convertido en el Circuito de los Reyes Magos", ha afirmado.

Foto de familia en la Jornada de Puertas Abiertas, en el Circuito.

La regidora ha participado en la salida oficial de las tandas de coches particulares, acompañada de los delegados Nela García y Tomás Sampalo, de los representantes de SSMM los Reyes Magos Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Fernández, del presidente del Real Automóvil Club Jerez, Javier Galán, de la presidenta Asociación de los Reyes Magos de Jerez, Gemma García, el director del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Cayetano Gómez, entre otras personas, patrocinadores y voluntarios.

"Quiero animar a los jerezanos y jerezanas a que este fin de semana vengan al Circuito de Jerez aunque el tiempo esté complicado. Que vengan porque merece la pena, es por una buena causa”, ha subrayado la alcaldesa.

María José García-Pelayo se mostraba especialmente agradecida por la respuesta. “Todos los presentes están apostando por la solidaridad; gracias a la solidaridad de todos los que están trabajando, participando se consigue que cada niño y niña tenga un juguete y que cada persona mayor tenga una palabra de aliento y juguete”.

Los representantes de los RRMM reconocían la excelente respuesta que la sociedad jerezana está dando a la campaña de Navidad. "Estamos satisfechos de cómo va la campaña”, ha comentado Juan Carlos Durán tras dar las gracias a los voluntarios que participan en la Jornada de Puertas Abiertas.

Javier Galán, presidente del Real Automóvil Club Jerez, se mostraba optimista por la participación de pilotos en las pruebas del Trofeo Aniversario. "En las actividades del Real Automóvil Club Jerez la participación ha sido elevada, todos los pilotos vienen a realizar una actividad deportiva. Todas las horas de pista están garantizadas y el Slalom de Andalucía se ha celebrado con normalidad".