Bernal prevé "unos 200.000 asistentes" al Gran Premio de Jerez, ciudad que quieren convertir "en 'hub' del motor"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado que se prevé la asistencia de "unas 200.000 personas" al Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez, una ciudad que, ha subrayado. quieren que "sea un hub del motor", en cuyo circuito haya "actividad durante todo el año, ligada también a la formación".

Así lo ha indicado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que Bernal ha destacado "la grandísima expectación" en torno al Gran Premio, que este año "estrena el sábado una carrera de sprint para los pilotos de MotoGP, con un lleno ya parecido al del domingo", cuando "esperamos unas 80.000 personas, alrededor de 120.000 en total durante los tres días", porque este año la carrera "es especial" al coincidir con el puente de mayo. "Esperemos aproximadamente unas 200.000 personas en todo el área de Jerez", ha añadido.

"Hay personas que vienen, como cuando hay esos grandes partidos de fútbol, que la gente va y sabe que no va a poder entrar al partido, pero quiere estar en el ambiente, que es espectacular, no solamente en Jerez, también en los pueblos de alrededor. Y obviamente esperamos un grandísimo impacto, no solamente desde el punto de vista de Andalucía como el lugar para celebración de grandes eventos deportivos de primer nivel internacional, sino como el lugar en el que hay que estar, donde incluso se puede venir a trabajar o a vivir", ha destacado.

Cuestionado sobre si año a año Jerez se está convirtiendo en un hub del motor internacional, Bernal ha respondido que Jerez "es una prueba icónica del Mundial". "El otro día tuve la oportunidad de charlar con el presidente de Dorna, que es la entidad que organiza el Mundial, y él tiene clarísimo que Jerez no va a faltar en el calendario, a pesar de que hay mucha presión por muchos circuitos que quieren entrar en el Mundial", ha asegurado.

Por tanto, "Jerez no está en esos descartes porque es la prueba más icónica del Mundial, la que más aficionados lleva y la que más impacto visual y también mediático tiene en el mundo".

Por eso, agrega, "queremos dar un paso adelante no solo para que sea el lugar donde se celebra esta gran prueba mítica del Mundial de Motociclismo sino para que sea realmente un hub del motor, que podamos tener actividad en el circuito durante todo el año, ligada también a formación incluso de pilotos, de mecánicos, ese tipo de formación profesional que pueda hacer que muchos andaluces y españoles que estén aquí radicados puedan tener desarrollo profesional en este mundo que es tan importante".

"Todo esto se puede hacer perfectamente en Jerez, que es una ciudad que tiene muy clara esa vocación desde hace muchos años. Hay mucho interés, mucha preocupación y sensibilidad por el mundo de la moto y creo que es el mejor lugar para hacerlo", ha concluido.