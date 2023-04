Dani Pedrosa y su “recibimiento de amor brutal” en Jerez

El fin de semana del GP de España en Jerez se está pareciendo a un homenaje a Dani Pedrosa. El de KTM ya levantó al público el viernes logrando el mejor tiempo en los entrenamientos libres, y hoy los aficionados han vibrado tanto con los clasificatorios, como con la carrera al sprint.

"Es increíble porque he recibido desde el primer momento muchísimo cariño. Todo el mundo haciéndose fotos conmigo y pidiéndome autógrafos”, añadiendo que “ha sido un recibimiento de amor brutal".

El plato fuerte del sábado para Pedrosa fue la carrera al sprint, sobre todo si tenemos en cuenta que el catalán se estrenaba en este tipo de pruebas. "Sí, se arriesga muchísimo. Cuanto más se arriesga, peor es, más delicado es todo. La gente está siendo muy agresiva", reconoce el de KTM, quien estuvo a punto de chocar con Jorge Martín en la segunda de las curvas.

Salía sexto en el sprint, y sexto acabó, a 1.7 de Oliveira, que hizo quinto. "He hecho una buena salida, después, en las primeras dos curvas, he perdido posiciones”, reconoce Pedrosa, que no esconde que la prueba “Fue bastante difícil. Tenía algunos puntos para adelantar a Oliveira, pero él ha defendido muy bien. No era muy constante con sus puntos de frenada y eso me pillaba un poco por sorpresa. Hubo un momento en el que nos peleamos y Zarco se echó encima”.

Al final, el portugués no cedió, y Pedrosa acabó con un más que satisfactorio sexto puesto: “En general, muy contento. KTM, con tres motos en el 'top 6' es un resultado fantástico. Es su mejor resultado".

En cuanto a la carrera del domingo, ‘el samurai’ destaca que "hay muchas decisiones que hay que tomar: el neumático, la temperatura... son decisiones críticas que pueden determinar bastante el resultado”. Además, reconoce que, a pesar de los buenos tiempos de las KTM en Jerez, no sabe “qué es esperar. Veremos qué temperatura y qué neumáticos lleva el resto. ¿Podio? No lo sé. A ver si puedo mejorar un poco mi salida".