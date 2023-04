Espargaró: “Ya se me han cruzado un gato, un canguro… no sé qué será lo próximo”

Cara y cruz para Aleix Espargaró en la jornada de este sábado en el GP de Jerez. El piloto de Aprilia logró la pole, pero durante la carrera al sprint, y tras intentar acercarse a Jorge Martín para luchar por el podio, se fue al suelo

“Sabía que hacer una buena salida era muy importante, porque luego yendo detrás es realmente muy complicado adelantar”, reconoce el español, quien destaca que “KTM ha hecho un trabajo extraordinario con el sistema de salida y realmente nos han fulminado. Luego el ritmo era lento, pero he intentado ganar posiciones y me he caído”.

Para la carrera de este domingo, Espargaró reconoce sentirse confiado, incluso habla de escaparse durante la carrera. “Creo que todos dudan con los neumáticos. A mí me encanta el medio y mañana correremos todos con él. Me da confianza. Si soy capaz de hacer una buena salida y en la primera vuelta esté delante me puedo escapar. Hay que salir mejor que las KTM y eso es muy difícil”, analiza Aleix.

Por último, una de las imágenes del día la protagonizó Espargaró cuando, durante los libres de la mañana, el de Aprilia se cruzó en pista con un gato. “Sí que lo he visto, con Raúl Fernández. Iba tan tranquilo y no sé si el gato me ha visto a mí. Ya se me han cruzado un gato, un canguro y no sé qué será lo próximo”, zanja el piloto catalán que buscará podio este domingo saliendo desde la pole.