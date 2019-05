Joan Mir, piloto del Suzuki Ecstar, sufrió una espectacular caída al final de la recta de meta del Circuito de Jerez en los últimos minutos de la FP2 de MotoGP. El mallorquín, que se despistó al mirar un momento el 'dashboard', se pasó la frenada y tuvo que tirarse de la moto, que chocó contra las protecciones del muro en un impacto considerable.

El piloto explicó posteriormente que piensa comentar lo sucedido en la Comisión de Seguridad, ya que entiende que la distancia entre la pista y el muro no es suficiente.

A Marc Márquez se le preguntó a este respecto y el catalán, siempre sincero, cree que se debió más "a un despiste de Mir que a la pista". Ésta fue su respuesta: "Yo no veo peligro, al final Joan ha cometido un error, que ha sido pasar la línea de meta, mirar el 'lap timer' y la MotoGP va muy rápida... Yo iba detrás y ha frenado más tarde que mi vuelta rápida, yo tenía ahí mi referencia y me he dicho ¿dónde va? Si frenas más tarde llegas al muro, pero bueno se ha tirado de la moto y no ha llegado a impactar con él. Ha sido más despiste que una cosa peligrosa de la pista".