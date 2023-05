Jerez, un imperio del sol para MotoGP

Peregrinar es un rito no siempre litúrgico o de culto. Existen otras poderosas razones que justifican viajar año tras año a un mismo sitio. Tenemos claro y asumido que el término peregrino, en su significado más clásico, se refiere al viajero que, por devoción o por voto, visita un santuario o algún lugar considerado sagrado y, para los fieles al motociclismo, ese peregrinaje obligado y devoto está anualmente justificado hacia el Circuito de Jerez. Así lo han vuelto a ratificar este 2023 con una afluencia apoteósica en el Gran Premio de España de MotoGP, cuyas cifras corroboran la fidelidad arraigada de la marabunta motera hacia su Catedral de Andalucía (79.625 espectadores el domingo y 163.479 en el fin de semana), a la que han acudido por trigésimo séptima vez en peregrinación. Cuando llega el mes de abril y las motos vuelven a rugir, se dirigen con determinación al que ya se considera como nuevo imperio del sol.

Ese magnetismo del trazado jerezano se corrobora un año tras otro con miles de historias humanas como la del ingeniero japonés Makoto Hirano, que desde 1988 (uno después del primer GP disputado en el asfalto jerezano) sólo se ha perdido los tres grandes premios (de 2020 a 2022) en los que su país no le permitió viajar por la pandemia del Covid. Pero este año, Makoto ha recuperado sus tradiciones y dejó atrás el Imperio del Sol Naciente para dirigirse al Imperio del Sol de MotoGP que es Jerez. Hirano es uno de los históricos cerebros de Honda, con 87 prestigiosas patentes a su nombre, entre las que destaca el sistema de válvulas rotativas VTEC y, como ya está jubilado va a las carreras por pura y devota pasión, afirmando que "como aficionado, seguiré asistiendo a este Gran Premio el resto de mi vida, porque no hay otro igual. Tengo 75 años, conozco todos los circuitos y ciudades del Campeonato y, como esta, no hay otra". Lo primero que hace Makoto cuando llega a Andalucía es recoger el ramo de flores que le prepara la artista floral Ana María Angulo de El Bosque y colocarlo en el monumento instalado en el trazado jerezano en honor del piloto japonés Noboyuki Wakai -fallecido el 1 de mayo de 1993 en el Circuito de Jerez como consecuencia del choque con una persona que cruzaba hacia el muro del pit lane de forma indebida-. Desde la construcción del monolito del flamenco, ave que simbolizaba al piloto nipón, familiares y amigos de Wakai, que competía en la categoría de 250cc, colocan ramos de flores en su honor cuando llega el Gran Premio de España. Nunca fallan, es la tradición.

Para conocer mejor la magnitud del poderoso influjo que ejerce el Circuito de Jerez sobre sus fieles peregrinos, es obligado dirigirse al jefe de prensa del trazado, Raúl Zarzuela, que ha llevado a cabo una intensa labor para expandir la fidelización a nivel planetario, alcanzando 139.386 seguidores en Facebook, 43.892 en Twitter y 42.817 en Instagram, "todos seguidores reales", afirma Raúl como preámbulo a su tesis sobre el posicionamiento privilegiado que Jerez ejerce sobre otros circuitos del mundo: "Al margen de la recurrente afluencia de espectadores en grandes premios, las más importantes fábricas de motos del Mundial de MotoGP tienen también en el trazado jerezano a su referencia para el desarrollo de sus motos. Son muchos los kilómetros que fábricas como Honda, KTM, Aprilia o Ducati, realizan a lo largo del año en Jerez, circuito elegido por todas como base para para llevar a cabo sus pruebas". Zarzuela, que lleva en su cargo 27 años, considera que "independientemente de la fidelidad y el reconocimiento que encontramos en los distintos sectores del mundo del motor; equipos, fabricantes, marcas, suministradores etc., que tienen en el circuito una gran referencia para llevar a cabo sus programas de trabajo y que llevan haciéndolo prácticamente desde que iniciamos nuestra aventura como circuito, es importante destacar las caras de satisfacción de personas anónimas cuando pisan por primera vez nuestras instalaciones. Es algo que vemos muy a menudo a lo largo de la temporada en las distintas pruebas que acogemos y que en esta cita del MotoGP, hemos podido constatar cuando hemos visto hacer realidad los sueños de muchos aficionados que han podido interaccionar con los pilotos de MotoGP en una de las nuevas iniciativas introducidas este año por el organizador del campeonato, Dorna Sport, la novedosa 'MotoGP Hero Walk', para mejorar la experiencia de los aficionados con el mundo de las carreras".

Otra de las voces más autorizadas para confirmar que Jerez es el imperio del sol de MotoGP es el jerezano Juan Baquero, que fue director de este trazado y posteriormente cumplió el mismo y prestigioso cometido en Qatar, afirmando tajante que "Jerez lo tiene todo, para todos. Para los equipos de competición es un circuito que, con sus trece curvas de todo tipo, rápidas, lentas y medias, ofrece una gran variedad de oportunidades de puesta a punto de los motores y reglajes. Cuando llegué al circuito de Jerez en diciembre 2015, ignorante de todo lo relativo al mundo del motor, me decían que quien iba bien en Jerez iba bien en todos los circuitos. Entonces no lo entendía, pero esa afirmación junto con la cantidad de horas de sol al año y el buen tiempo predominante hacen de Jerez el lugar ideal para las puestas a punto y entrenamientos de todos los vehículos de competición de dos y cuatro ruedas. No en vano, los equipos de Formula Uno siguen echando de menos esos primeros test de pretemporada en Jerez" y añade: "A sus cualidades técnicas une las del entorno, pues tener una ciudad con aeropuerto, tan asequible, acogedora, abierta y con un potencial cultural como Jerez hacen del Circuito de Jerez un destino imbatible, no solo para los pilotos profesionales sino también para los pilotos aficionados y para las empresas que quieren organizar sus eventos de marketing en el circuito. Y dentro de este entorno, qué decir del resto de la provincia de Cádiz y sus múltiples posibilidades: gastronómicas, de ocio, playa, sierra. Sanlúcar de Barrameda, Arcos, El Puerto de Santa María, Rota, etc., hacen del circuito el lugar ideal".

Juan Baquero, lo tiene claro: "Tras toda mi experiencia en circuitos y organizando eventos de motor, la verdad es que lo que hace que Jerez sea Jerez es la AFICIÓN que año tras año no falta a su cita con Jerez y con el GP de España. Llueve, ventee, haga calor o haga frío, los aficionados no dejan de venir y estas visitas se han convertido en tradiciones que pasan de padres a hijos y eso hace que Jerez sea Jerez. Ya me lo decía Ángel Nieto un sábado de GP a las 6:00 AM, todavía noche cerrada, cuando preparábamos el homenaje a la afición con su monumento en la curva que lleva su nombre, y descubrimos en la oscuridad, que ya había un aficionado en la 'pelouse' con su sombrilla ya clavada y su nevera que gritaba "¡Ángel! ¡Eres el mejor!", y me dijo 'Juan, todos vamos a pasar, los pilotos, los políticos y los gestores, pero mientras haya aficionados como este, Jerez seguirá siendo Jerez'. Y todo ello, pese a que el Circuito de Jerez, una institución foco de las disputas políticas que unas veces por el impulso de los políticos y otras a pesar de ellos, sigue sobreviviendo en espera de que vengan tiempos mejores donde se imponga el interés general sobre los intereses partidistas".

El escritor y poeta jerezano José Manuel Caballero Bonald publicó en 1981 su novela 'Toda la noche oyeron pasar pájaros', que narra la inquietante historia de una familia inglesa ligada a los negocios marítimos que se traslada a vivir en el sur. Se trata de un relato complejo cuyo núcleo literario está en las antípodas del poderoso influjo ejercido por el Circuito de Jerez, capaz de atraer año tras año a miles de fieles planetarios del motociclismo con un único objetivo: ver y oír pasar motos todo el tiempo. Ojalá nunca cese este peregrinar y que nuestro magnético trazado andaluz siga siendo el imperio del sol para MotoGP…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.