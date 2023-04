Joan Mir, en busca “de la confianza” en el GP de Jerez

El español Joan Mir (Repsol Honda RC 213 V) se mostró esperanzado en encontrar, durante el fin de semana del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez, "algo" que le dé "esa confianza" que necesita.

"Jerez es un circuito en el que se ve mucho el potencial de cada piloto, si bien depende de cómo vaya el fin de semana, pero más o menos la orientación, aunque la situación en la que estamos no sería sincero conmigo mismo si digo que busco ir a por el podio o a ganar, porque no es un objetivo real en este momento", reconoció Mir.

"Ahora mismo quiero sacar algo positivo de Jerez, esa sería la cuestión, quiero irme de aquí diciendo que he encontrado algo positivo que me puede ayudar en el final de la temporada, quiero disfrutar un poquito más y está claro que no me cierro a nada y que en cualquier momento podemos encontrar algo que me de eso, lo que puedo necesitar para estar ahí delante, pero no será un fin de semana fácil para nadie por este calor, será desafiante, pero con ganas de hacer un buen papel e irme con ese buen sabor de boca que la verdad es que llevo bastante tiempo sin disfrutar", explicó el piloto de Repsol Honda.

"No es fácil, cuando lo pones todo de tu parte y te entrenas en casa a tope y por alguna razón u otra no acaban de salir los resultados, un piloto muy competitivo como yo pues mentalmente no es fácil, ya que el nuevo formato tampoco lo acabo de disfrutar y como no te salen las cosas nada te gusta y realmente ahora mismo para mí lo más importante es poder disfrutar, una vez pueda disfrutar y estar bien, más tranquilo, no pasar tanto estrés durante el fin de semana que luego te hace estar jodido", comentó el campeón del mundo de MotoGP de 2020.

"Si nuestro momento no llega hay que seguir trabajando y no caerte todo el día, buscar donde no hay, y más es dar pasos adelante con cabeza y luego, cuando estemos ahí ya lo daremos todo. Bueno, lo estamos dando todo, pero en ese momento será cuando buscaremos esa última décima, que es muy importante en este proceso, hacer las cosas con cabeza y dar pasos adelante como dios manda y poder disfrutar, que no es fácil", lamentó.

De la victoria de Alex Rins con Honda, dijo: "Austin siempre es un circuito un poco especial, un poco como Phillip Island, hay algunos pilotos que van muy rápido allí y luego en los circuitos más europeos cuesta un poco más, pero siempre que un piloto tenga buenos resultados en el equipo es esperanzador y al final te dan ganas de seguir luchando y ver que se puede conseguir, que se puede cuadrar todo, pero yo en este momento no me encuentro encima de la moto lo bien que necesito para poder estar ahí".