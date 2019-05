Marcos Ramírez no pudo culminar la remontada. A pocas vueltas para acabar la carrera, y cuando alternaba el primer con el segundo puesto, el piloto de Conil tocaba la rueda trasera de Antonelli y caía de manera aparatosa.

“Estoy bien, para hacer la segunda manga ahora”, bromeaba el piloto gaditano, quien relata la caída sufrida: “Lo tenía todo bastante controlado, le he dejado espacio al piloto de delante (Antonelli) porque sabía que en la salida de la curva iba a ir más rápido que él, pero en el piano, cuando estábamos rectos, no sé qué ha pasado que ha cortado o frenado y en esas décimas de segundo ya poco puedes hacer”.

El de Leopard añade que esa zona es “un sitio donde debes ir a tope y estas cosas no deben de suceder. Es extraño”. En definitiva, un palo muy duro para un Ramírez que soñaba con repetir podio en Jerez: “Lo tenía todo controlado para ganar. No lo sé, porque me he caído, pero creo que tenía posibilidades de ganar”.

Ramírez no quiere darle muchas vueltas a la acción y mira el futuro, el siguiente prueba, el GP de Le Mans en Francia: “Ahora toca ir a Le Mans donde ya hice tercer puesto el año pasado”.