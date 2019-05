Dani Pedrosa ya tiene su curva en Jerez. El expiloto de MotoGP y actual probador de KTM ha recibido con honores el homenaje que le faltaba tras recibir en la jornada de ayer el Premio del Motor Ciudad de Jerez. El piloto catalán fue el encargado de desvelar el monolito, obra de Ignacio Virués de Segovia y que representa un casco de guerrero samurai, que presidirá la que hasta ahora ha sido conocida como curva Dry Sack, la número 6 del trazado jerezano.

“Me hace mucha ilusión”, reconocía Pedrosa, quien añade que “es algo que me impresiona porque desde pequeño ha sido de los circuitos más importantes del calendario y tener una curva en él hace mucha ilusión”. El tres veces campeón del mundo destacaba que “siempre he sentido una energía muy especial en este circuito. Desde que era pequeño esperaba a la cita de Jerez para verlo por la ‘tele’, y cuando entré en el Mundial, además de hacer buenas carreras, siempre me lo he pasado muy bien aquí”, por lo que no duda en afirmar que “esto es algo que me llena mucho y no podía ser mejor que en esta curva”. Una curva en la que, precisamente, cayó en su última carrera en Jerez, la del año pasado: “Es una pena que en mi última carrera aquí me caí precisamente en esta curva, pero es una anécdota porque también he hecho aquí grandes carreras”. Por ello, para Pedrosa es “un honor que ya siempre que venga aquí vea mi nombre en un circuito tan importante como es el de Jerez”.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, fue el maestro de ceremonias del acto inaugural y recordaba su amistad con el homenajeado:“A Dani -Pedrosa- lo conocí en la Copa Movistar, y hasta ahora, y por ello creo que esta iniciativa es una idea maravillosa porque se merece esto y mucho más”. “El año pasado lo nominamos al MotoGP Legend, pero que en un circuito tan importante como el de Jerez te reconozcan tu carrera, es algo muy importante”, destacaba. Para acabar, el Director General de Dorna recordaba que “cuando yo corría se decía que cuando tenías una caída se marcaba una parcela... Y Dani se marcó la última parcela aquí... Es una coincidencia, pero también una maravilla”.

Para acabar, Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, quiso destacar “todo lo que Dani Pedrosa ha dado a Jerez y a este circuito”, recalcando que el piloto catalán “se merecía una curva como otros grandes pilotos, un pequeño detalle con él ya que estamos enormemente agradecidos por todo lo que hizo por esta ciudad”.