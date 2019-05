Por su parte, el premio a la contribución al prestigio del Circuito de Jerez recayó en el periodista y escritor Jesús Benítez Corrales , y primer periodista andaluz en cubrir para medios españoles e internacionales los grandes premios de motociclismo y Fórmula 1. Jesús Benítez fue jefe de prensa del Circuito de Jerez durante cinco años , siendo pionero en las más revolucionarias técnicas de información que daban máxima visibilidad y protagonismo mundial al trazado andaluz , jurado del Car Of The Century y, hasta 2003, editor jefe de Marca y del Área de Deportes del Grupo Recoletos, en el que fundó y dirigió la revista Marca MOTOR, además de múltiples publicaciones especializadas, caracterizadas todas por la innovación, grandes exclusivas y originalidad sin par.

El genial piloto del HRC se ha hecho acreedor a este galardón a sus tempranos 26 años. Márquez consiguió en Jerez su primera victoria importante en 2007 , cuando cruzó primero bajo la bandera a cuadros en un Campeonato de España de Velocidad. Desde entonces, el de Cervera no ha hecho sino acumular trofeos en sus vitrinas hasta convertirse en el número uno del motociclismo mundial gracias a un envidiable palmarés que sin duda agrandará con los años. De momento, es siete veces campeón del Mundo: un título en 125cc., otro en Moto2 y cinco en MotoGP, los tres últimos consecutivos, como las Champions del Real Madrid. Además, atesora dos triunfos en Jerez: 2014 y 2018.

Reacciones de los premiados

Marc Márquez: “Espero que éste sea el primer trofeo que levante este fin de semana”

“Muchas gracias por darme este premio, me hace mucha ilusión por todos los momentos buenos y malos que he vivido aquí en Jerez, he pasado muchos días de mi vida en el Circuito y siempre que venimos aquí la gente nos cuida muy bien. Espero que sea el primer trofeo que levante este fin de semana”

Jorge Martínez Aspar: “Gané en Merca 80 en el año 81 y la primera carrera del Mundial en el Circuito”

“Es muy emocionante. Recuerdo que en 1980 corrí aquí por primera vez en Merca 80, en el 81 gané y dijeron que ya no había más carreras, que la siguiente sería en el circuito permanente. En el 87 en la primera carrera del Mundial tuve la suerte de correr y ganar. Jerez es como mi casa por todo, por el Circuito y por la gente”.

Dani Pedrosa: “En Jerez he vivido momentos increíbles, siempre he sentido una energía especial”

“Doy las gracias por este premio, me hace mucha ilusión. Han sido muchos años aquí corriendo y viniendo a entrenar y para mí ahora es muy diferente, pero me emociona mucho. En Jerez he vivido momentos increíbles, siempre ha tenido una energía especial con la gente de aquí. Venir a Jerez siempre es agradable”.

Tomás Rivero: “Le agradezco al Ayuntamiento y al Consejo Local del Motor este premio”

“Agradezco al Ayuntamiento de Jerez y al Consejo Local del Motor, que ha sido todo un acierto de Santiago (Galván) y está dando unos resultados magníficos. Espero que sigamos apoyándolo porque de ahí van a nacer muchas iniciativas que le van a dar a Jerez mucho turismo y riqueza”.