Quartararo: “Creo que no merecíamos una sanción”

Fabio Quartararo fue uno de los protagonistas de la carrera de MotoGP de esta domingo en Jerez. El de Yamaha cayó en la primera vuelta de la prueba, llevándose por delante a Oliveira, quien tuvo que ser evacuado al centro médico. El francés, en cambio, volvió al garaje a tiempo para tomar una nueva salida tras la bandera roja, aunque con penalización de los comisarios.

"Estoy un poco dolorido, pero no tengo nada roto, solo el golpe, así que tengo suerte de no tener nada más", explicó el francés al final del día en Jerez.

Fabio describe la acción y explica que "Bezzechi estaba delante, yo estaba en medio y no tuve otra opción. No pude salvar la caída. Intenté frenar y parar la moto, pero Miguel tocó mi embrague y golpeé la moto de Bezzecchi. No tenía otra alternativa que hacer lo que hice así que estaba claro que me iba a caer".

En Le Mans está previsto que los pilotos y los comisarios se reúnan en la Comisión de Seguridad para entender los criterios. "Me gustaría decir lo que pienso”, destaca, “pero discutiremos y veremos cómo es posible tomar una decisión de este tipo".

Lo que no entendía el galo es la sanción."Me sorprendió la verdad y no encontramos ninguna razón que lo justifique. Meregalli (director deportivo de Yamaha) fue a Dirección de Carrera a pedir explicaciones, pero no nos han dado una buena razón. Nosotros no vemos nada de extraño y creo que claramente no merecíamos una sanción. Pero ya es pasado", comenta el francés.