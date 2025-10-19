Gran cosecha para el Circuito de Jerez

Impresiona que la campiña jerezana abarque una extensión superior a los 1.400 kilómetros cuadrados, donde cobija esos espléndidos viñedos con fama en el mundo entero. Cierto es que la pasada vendimia ha dado de sí una producción inferior a la de otros años, pero nadie duda de la excelente calidad que darán de sí las uvas recolectadas. En este mismo marco geográfico, destaca también la gran ‘cosecha’ que ha significado para el Circuito de Jerez la campaña de 2025. Pese a que el año se inició con aquel diluvio del 3 de marzo, por el que estuvo a punto de no poder organizar el Gran Premio de España a finales de abril, el trazado andaluz que ya en pleno mes de octubre repite como sede del duelo final por el título de Superbike, ha alcanzado récords históricos de público en su 40 Aniversario y asegurado además el futuro con la garantía de mantener el Mundial de MotoGP, como mínimo, hasta 2031. Larga vida a la Catedral.

Nadie mejor que Cayetano Gómez, director gerente de Cirjesa desde 2020, para resumir esta que ha sido una de las etapas más fructíferas y renovadoras vividas por el trazado andaluz en sus cuatro décadas de historia que este mismo año se conmemoran: “Desde su nacimiento en 1985, el Circuito de Jerez ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los que poseen mayor tradición y solera, como se dice en esta tierra de vinos, conocidos en todo el planeta. Echando una vista atrás, pienso en el principio del año, lleno de ilusión y responsabilidad, porque a los retos y novedades planificadas para 2025, le sumábamos un completísimo programa de actos por el 40 Aniversario. Empezamos enero con obras a contra reloj, de ampliación de escapatorias de las curvas 6, 10 y 13 exigidas por la FIM y la FIA, nuevo aparcamiento exterior para acoger el incremento de motos y coches que la venta anticipada para el Mundial de Motociclismo hacía presagiar. Novedades en gradas, zonas VIP y Fan Zone. Porque en estos años el Circuito no ha envejecido, sino rejuvenecido mediante proyectos de mejora continua para poder ofrecer a nuestros aficionados las mejores competiciones nacionales e internacionales. Pero todo se truncó en marzo cuando las lluvias más catastróficas en la historia del Circuito destrozaron las instalaciones, incluyendo las obras ya comenzadas, pista, boxes y paddock. Nos quedaba un mes para el Gran Premio de España de MotoGP, con todas las miradas puestas en la Catedral del Motociclismo. Nos quedaba reconstruir las obras ya comenzadas en curvas y parking, junto al resto de zonas afectadas”.

Desde el diluvio del 3 de marzo al 18 de octubre, el cambio ha sido milagroso para Jerez.

Superar en tiempo y forma aquel diluvio, fue una labor propia de Noé y su Arca, como reconoce el perseverante Cayetano Gómez: “Con el esfuerzo de nuestros trabajadores y empresas externas implicadas, unido al empeño del Ayuntamiento para que ‘saliésemos a flote’, el resultado fue la celebración del mejor MotoGP de la historia organizado por el Circuito de Jerez, con récord de asistencia y todas las novedades y nuevas infraestructuras finalizadas”. Así fue, justo como pormenoriza el propio director del veterano trazado andaluz: “Se inauguraron las nuevas curvas previstas y unos nuevos aparcamientos para 10.000 vehículos y 4.000 motos que posibilitaron que en MotoGP se batieran todos los récords de asistencia con 225.000 espectadores y que todos ellos pudieran tener una zona próxima donde aparcar. Nuestro calendario deportivo, del que aún restan cuatro competiciones para finalizar la temporada, ha cumplido ampliamente las expectativas, decidiendo aquí incluso una vez más el título mundial de Superbike. Además, se ha desarrollado un amplio abanico de actividades por la celebración del 40 Aniversario, quedando únicamente la presentación de un libro de culto de la historia del Circuito de Jerez en diciembre y la Gala final de la efeméride, que muy pronto anunciaremos su fecha de celebración. Como resumen, un año pleno de emociones y muy intenso, con experiencias extremas de destrucción y reconstrucción. Un año inolvidable para todos, que ha demostrado que el Circuito de Jerez es la Catedral, y lo seguirá siendo para siempre”. Que nadie lo ponga en duda, ‘que ni viento o diluvio lo toquen’.

Como esta es una tribuna de opinión, donde puedo expresarme libremente, digo yo que con la política convertida en una insoportable jaula de grillos, resulta paradójico que, en lugar de remar para beneficio general, el principal partido de la oposición jerezana se dedique a sacar los colores al gobierno local porque en el ejercicio económico de 2024 el Circuito de Jerez arrojase una mínima pérdida de 230.000 euros. Pero no se quejan, por ejemplo, de que en Cataluña (con pérdidas anuales de casi tres millones) sus propios compañeros de partido que allí gobiernan inyectan hasta la extenuación cantidades astronómicas al trazado barcelonés (la última que ha recibido es de casi 39 millones de euros, 18 de los cuales provienen de la Generalitat), financiando también su administración regional las constantes reformas y los costes por la organización de la Fórmula 1 y MotoGP. ¿Sabían que el circuito jerezano recibe solo 1,5 millones de su Ayuntamiento, menos que la cantidad concedida, por ejemplo, al Teatro Villamarta? Eso sí, libres son en Cataluña de apostar por lo que consideren beneficioso para el desarrollo y promoción de su territorio, pero es ridículo que quienes comparten sus siglas políticas se rasguen aquí las vestiduras cuando saben perfectamente que el trazado jerezano, al margen de que va reduciendo por sí mismo su propia deuda, es casi autosuficiente y un claro exponente del progreso para la comunidad andaluza desde su creación hace 40 años. Quienes así lo utilizan para la batalla política deberían analizar las contradicciones con que cabalgan, pues además de lo expuesto, no se comprende que para mantenerse al frente del gobierno de la nación, defiendan también condonar más de 17.000 millones de deuda a la autonomía catalana, pasando a asumirlos todo el Estado español. Algo no cuadra, ¿verdad?

Álvaro Bautista saluda a sus fans en la grada X1 del Circuito de Jerez. / Manuel Aranda

No es más que una casualidad, pero resulta curioso que el 40 Aniversario del Circuito de Jerez coincidiese en su inicio con un auténtico diluvio que, lejos de hundirlo, le hizo sacar lo mejor de sí para cosechar un 2025 de éxitos históricos, garantizando además su futuro como nunca antes. Algunos olvidarán pronto aquellas lluvias torrenciales que padeció la revirada pista de velocidad ubicada en la carretera de Arcos, pero entre las múltiples ocasiones en que se cita la particular cifra de 40 en la Biblia, destaca precisamente un 40 trascendental, que fue el del tiempo precisado por la tierra para purificarse con su particular diluvio universal, emergiendo nueva y fértil. De idénticos orígenes bíblicos procede también la clásica metáfora de ‘cosecha tus frutos mientras brilla el sol’ y, para ejemplo modélico sin igual, ninguno mejor que el del veterano trazado andaluz, artífice en este inolvidable año de una de las mejores cohechas conocidas por la campiña jerezana. Brindemos por ello, larga y soleada vida para la Catedral del Motor...

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.