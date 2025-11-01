El Iberian Racing Festival cierra el sábado con siete emocionantes carreras

Un momento de una de las pruebas que se están celebrando en el trazado jerezano.

El Circuito de Jerez ha acogido este sábado la primera jornada del Iberian Racing Festival, cita que reúne a algunas de las categorías más espectaculares del panorama ibérico, ofreciendo a los aficionados un total de siete emocionantes carreras.

La matinal arrancaba con los entrenamientos oficiales para todas las categorías en liza dando paso antes de media mañana a las primeras mangas de carreras con la siempre espectacular Caterham 420R, con un total de 30 pilotos en pista y un Tomás Teixeira que tomó el mando de la prueba para entrar por la línea de meta con algo más de un segundo con respecto a J.J Oliveira y Saraiva que le escoltaron en el pódium jerezano.

Por su parte, en la categoría Caterham340R, Ruben Da Costa lograba la victoria tras un mano a mano con Bernardo Bello que entró a solo media décima de él, mientras Abilio Justo lograba subir al tercer peldaño del pódium. En la segunda manga de la jornada de la clase Caterham 420R, era Francisco Villar el vencedor, mientras Bernardo Bello hacía lo propio en la clase 340R.

La Copa Racer engloba los vehículos de la Copa Racer GT desarrollados por BMW para carreras y Track Days y el Racer Turismo, que son los populares Minis, preparados y modificados para la competición. Una Copa que este fin de semana pone fin a su temporada por lo que los títulos en las distintas clases están en juego con Diego Carrascal, Óscar Aparicio y César Romero luchando en la clase Racer GT, mientras Hugo Latorre, Luis Maurice, Nahuel Pozzuto y varios pilotos más cuentan con opciones de un título que se resuelve este fin de semana.

En la primera manga de carrera, un problema en la salida provocó la aparición del semáforo rojo y el comienzo de nuevo del procedimiento de salida. En la reanudación, Carrascal se imponía logrando su séptima victoria en la Copa, mientras en la clase GT era Diego Carrascal el vencedor. En la segunda manga de la jornada lograba el triunfo en la clase Racer GT, mientras Guzman Miguelez hacía lo propio en la clase Turismos.

Cerraba el programa de carreras, la espectacular Porsche Sprint Challenge Ibérica que cuenta con tres mangas de carreras durante el fin de semana, dos de ellas -la de este sábado y la primera del domingo- en formato Sprint de 25 minutos, mientras que la que cierra la jornada será de 50 minutos. Manuel Alves se ha llevado el triunfo en la primera manga.

Los espectaculares Superscars disputarán este domingo sus dos carreras del fin de semana, por un lado, los Supercars GTC+TC y por otro los potentes GT4, que competirán también en dos mangas de carreras. El domingo se completa con un total de 9 carreras desde las nueve de la mañana hasta las 16:50.