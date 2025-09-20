Imágenes del gran ambiente de fiesta en la Racing Weekend y el 40 aniversario del Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez acogió ayer una gran fiesta tanto deportiva como lúdica con motivo de los actos del 40 aniversario del trazado y del Racing Weekend que tendrá su colofón este domingo con las carreras programadas por el organizador de este certamen. Ayer se disputaron cuatro carreras, antes hubo concentración de vehículos históricos y por último llegaron las actuaciones grupos míticos de la década de los ochenta: Toreros Muertos, Los Rebeldes, Rafa Sánchez y La Frontera.
1/108Imágenes del gran ambiente de fiesta en la Racing Weekend y el 40 aniversario del Circuito de Jerez/Manuel Aranda
