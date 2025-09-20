Mucho gas y la mejor música de los Ochenta en el Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha celebrado este sábado su 40 aniversario con una jornada festiva que ha combinado la pasión por el motor con motivo del Racing Weekend que se disputa durante el fin de semana con el mejor ambiente musical. Concentración de coches clásicos de la década de los ochenta y de autocaravanas, una Fan Zone con zona de bares y Food Trucks, competiciones automovilísticas del Racing Weekend y la mejor música en directo de los ochenta por la tarde con un concierto en directo de los míticos grupos Toreros Muertos, La Frontera, Rafa Sánchez de la Unión y Los Rebeldes ponían el broche de oro a este aniversario del Circuito de Jerez Angel Nieto en sus 40 años de historia.

La gran fiesta daba comienzo por la mañana con un desfile de coches clásicos y autocaravanas en la pista del trazado andaluz. Pero el programa del día iba a dar mucho más. Los aficionados han disfrutado por la tarde con la adrenalina de las carreras a cargo de las categorías de F4 y Eurocup3, GR Cup, junto al Campeonato de España de Gran Turismo que cerraba el programa deportivo en la pista jerezana.

El público se lo ha pasado en grande este sábado en el Circuito de Jerez. / Manuel Aranda

El broche de oro a esta fiesta del 40 aniversario, venía de la mano de los conciertos en directo con música ochentera a cargo de los grupos Toreros Muertos, Los Rebeldes, Rafa Sánchez, 'frontman' de la Unión y La Frontera, vestigios de una década irrepetible. El grupo del polifacético Pablo Carbonell salía el primero al escenario para ir calentando el ambiente y animando a un numeroso público asistente. Los Rebeldes, Rafa Sánchez y La Frontera le seguirían a continuación para poner fin a una efeméride especial que dará paso en la jornada de domingo a un programa ceñido exclusivamente en las competiciones del Racing Weekend.

Adrenalina pura

La acción en pista la ponían las categorías del Racing Weekend que en la jornada de este sábado llevaban a cabo los entrenamientos cronometrados y las primeras mangas de carreras. Con 34 pilotos en pista, el espectáculo de la F4 no defraudó a los espectadores que seguían el desarrollo de esta competición que abría la tarde de carreras en el circuito. Una salida fallida al quedarse parado el poleman, el polaco Jan Przyrowski, provocaba un accidente y la salida del Safety Car durante los primeros giros. Una vez reanudada la prueba, era el belga Ean Eyckmans quien tomaba el mando logrando la victoria tras quince vueltas de carrera, siendo segundo el líder del certamen Thomas Strauven, mientras el español Juan Cota lograba el tercer peldaño del podium.

Una de las carreras de este sábado del Racing Weekend. / Manuel Aranda

En la EuroCup3, Kascper Sztuka lograba partir desde la primera posición en parrilla con el líder de la general Mattia Colnaghi partiendo desde la cuarta, si bien, era Enzo Tarnvanichkul (Campos Racing) quien lograba la victoria tras un intenso mano a mano con Jules Caranta que les llevó a recibir el banderazo de llegada con una mínima diferencia de 0.281 milésimas. El líder del certamen, Mattia Colnaghi, conseguía el tercer peldaño del pódium.

Abría la tarde de carreras, la categoría monomarca de la Toyota GR Cup con 18 pilotos que tomaban la salida y en la que tras 25 minutos de carrera más una vuelta resultaba vencedor Daniel Losada por algo más de 3 segundos con respecto a Marcos de Diego y Sandro Pérez que subía al tercer peldaño del pódium.

Este domingo, el programa está ceñido exclusivamente a las carreras del Racing Weekend, un total de siete dando comienzo a las 10:35 con la primera manga del TCR. El acceso al Circuito es gratuito.