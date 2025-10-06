Álvario Bautista firma una placa en las nuevas instalaciones de Ducati en Jerez.
Álvario Bautista firma una placa en las nuevas instalaciones de Ducati en Jerez. / Manuel Aranda

La inauguración del concesionario Ducati en Jerez, en imágenes

Ducati, una apuesta al rojo en Jerez

06 de octubre 2025 - 18:07

Las instalaciones de Mercabox Motor acogieron hace unos días la inauguración de un nuevo concesionario oficial Ducati, reforzando la presencia de la marca en el sur de la Península Ibérica. Mercabox Motor ofrece 1.700 m² distribuidos en tres plantas con showroom, taller especializado y Ducati Approved. El evento de inauguración contó con la presencia del piloto Álvaro Bautista, Bicampeón del Mundo de SBK con la marca de Borgo Panigale.

Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 03.jpg
1/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 03.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 05.jpg
2/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 05.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 04.jpg
3/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 04.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 02.jpg
4/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 02.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 01.jpg
5/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 01.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 10.jpg
6/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 10.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 06.jpg
7/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 06.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 09.jpg
8/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 09.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 08.jpg
9/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 08.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 07.jpg
10/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 07.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 11.jpg
11/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 11.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 13.jpg
12/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 13.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 12.jpg
13/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 12.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 14.jpg
14/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 14.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 15.jpg
15/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 15.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 19.jpg
16/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 19.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 17.jpg
17/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 17.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 16.jpg
18/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 16.jpg
Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 18.jpg
19/19 Concesionario Ducati y Alvaro Bautista 18.jpg

También te puede interesar

Lo último

stats