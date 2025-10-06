La inauguración del concesionario Ducati en Jerez, en imágenes

Las instalaciones de Mercabox Motor acogieron hace unos días la inauguración de un nuevo concesionario oficial Ducati, reforzando la presencia de la marca en el sur de la Península Ibérica. Mercabox Motor ofrece 1.700 m² distribuidos en tres plantas con showroom, taller especializado y Ducati Approved. El evento de inauguración contó con la presencia del piloto Álvaro Bautista, Bicampeón del Mundo de SBK con la marca de Borgo Panigale.
