Jerez, epicentro del motor con el Drift Legends Day ‘N’ Night los días 27 y 28 de septiembre

Jerez se prepara para recibir uno de los eventos más espectaculares del año: el Drift Legends – Edición Day ‘N’ Night, una experiencia sin precedentes que unirá lo mejor del drift, el freestyle en moto, la cultura urbana y el espectáculo audiovisual en un entorno único como es el trazado exterior del Circuito de Jerez.

Durante dos intensos días, el público podrá disfrutar de un formato completamente rompedor, que llevará al límite la emoción, la adrenalina y la pasión por el motor. Los asistentes serán testigos de impresionantes tandas de drift, batallas de derrapes con pilotos nacionales e internacionales y una de las exhibiciones más impactantes jamás vistas en el país: un show de freestyle en moto protagonizado por leyendas como Edgar Torronteras, Mario Lucas y Mincha (piloto oficial Red Bull), quienes ejecutarán saltos por encima de la pista mientras los coches derrapan por debajo a toda velocidad.

Este espectáculo se desarrollará entre lanzallamas, luces, humo, fuegos artificiales y un ambiente nocturno que transformará el Circuito en una auténtica fiesta del motor. Pero el Drift Legends no solo es humo y velocidad. El evento también ofrecerá al público una experiencia inmersiva que va mucho más allá de la pista. Habrá una exposición de más de 300 coches modificados, entrevistas en directo con creadores de contenido, customizadores e influencers del mundo del motor, zonas interactivas, exhibiciones de superdeportivos y la participación de reconocidos pinchadiscos como DJ Cherni y Adán Bermúdez, que pondrán ritmo a la noche con sesiones en directo. Todo ello, con una producción visual de alto nivel y un enfoque que combina el estilo de los grandes eventos internacionales con la cercanía del público local.

El evento está pensado también para familias y jóvenes, ya que contará con una zona de foodtrucks, gastronomía urbana, zonas de descanso y una infantil con castillos hinchables gratuitos. Además, la entrada será gratuita para los menores de 10 años. Los horarios están diseñados para aprovechar al máximo la experiencia. Así, el sábado 27, las puertas se abrirán a las 13:30 y las actividades comenzarán a las 14:00 con las primeras tandas de drift. El primer pase del show de freestyle tendrá lugar a las 20:00 y el segundo a las 23:00, todo ello acompañado de entrevistas y música en vivo hasta la medianoche. El domingo 28, el recinto abrirá a las 09:00 con nuevas tandas, batallas de drift a las 10:30 y 13:30 y la entrega de premios a las 14:30, concluyendo el evento a las 16:00.