El Racing Weekend, un éxito de participación en el Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez ha puesto el broche este fin de semana a la fiesta del 40 aniversario acogiando además el Racing Weekend, que este domingo ha sido el gran protagonista tras la jornada festiva del sábado, con varias e interesantes carreras que han aglutinado a un gran número de aficionados al automovilismo. Durante el fin de semana, alrededor de 18.000 personas han pasado por las instalaciones jerezanas en una primera jornada marcada por tres sólidos pilares como fueron motor y competición, música y clásicos.

La matinal comenzaba con los entrenamientos cronometrados para conformar las parrillas de las segundas mangas en el caso de la F4, EuroCup3 y GR Cup. A continuación, arrancaban las carreras con la primera de los espectaculares turismos del TCR, donde Mike Halder (Honda Civic), líder del certamen, lograba la victoria por delante de su principal competidor en la general, Eric Gene, que fue segundo, mientras Jenson Brickley conseguía la tercera plaza del pódium. En la segunda manga de la jornada, la victoria iba a las manos de Michel Markussen, con Halder segundo y Felipe Fernández cerrando el podio.

Mucho público en el Circuito de Jerez durante el Racing Weekend. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Fórmula 4

Una de las citas estrellas de este Racing Weekend, la F4, entraba en escena a continuación. Durante la mañana se celebraba la calificación para conformar la parrilla. El polaco Jan Przyrowski lograba el mejor tiempo seguido de Thomas Strauven y el español Juan Cota, que era tercero. La carrera la dominaba René Lammers, que recortaba puntos con respecto al líder, que sólo pudo ser décimo. Por su parte, el español Juan Cota, de nuevo con una excelente actuación, lograba un nuevo podium, esta vez en la segunda posición con Nathan Tye, tercero, completando los puestos de honor. En la tercera y última manga que cerraba la jornada, era Thomas Strauven quien lograba la victoria, seguido de Jan Przyrowski y René Lammers.

Espectacular imagen con el mural del circuito al fondo. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Por su parte, el piloto italiano Mattia Colnaghi, conseguía en la EuroCup3 la victoria, quinta de la temporada, tras una carrera en la que supo controlar a sus rivales y de paso afianzar su liderato en la general. El polaco Kacper Sztuka, fue segundo con el mejicano Ernesto Rivera alcanzando la tercera posición.

En la Toyota GR Cup, Luis Alvarez lograba en su primera participación en esta copa un triunfo inapelable controlando en todo momento a sus rivales siendo Tomás Pregliasco segundo, mientras Antonio Albacete lograba la tercera plaza del cajón.

Por último, en la categoría del Campeonato de España de G.T, que para esta prueba llegaba con una baja inscripción eran Alejandro Barambio-Borja Garcia quienes lograban el doblete del fin de semana, hoy al igual que ayer por delante de la dupla Vieira-Lobo.