Amador Jaén, ante su 35ª participación en la Subida a Vejer

El piloto jerezano Amador Jaén, miembro del equipo Peyo Competición, no para y este fin de semana volverá a estar presente en la XLI Subida a Vejer, manteniendo así su récord de participaciones en la emblemática rampa de San Miguel, con un total de 35 ediciones disputadas. La prueba, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y el Open Provincia de Cádiz, se celebra los días 3, 4 y 5 de octubre bajo la organización de Escudería Sur.

El formato seguirá el habitual del certamen andaluz. En la jornada del sábado se disputarán dos mangas de entrenamientos oficiales y una de carrera y el domingo, una de entrenamientos y dos de carrera, computando la suma de las dos mejores mangas de competición.

Balance positivo en Montoro

Jaén y su equipo llegan a Vejer tras haber participado hace apenas dos semanas en la XXV Subida Ciudad de Montoro, donde estrenaron prácticamente toda la mecánica del vehículo después de varios problemas técnicos que arrastraban desde abril. El balance fue muy satisfactorio, ya que fue cuarto en la categoría Performance y primero en Históricos.

El jerezano no ha ocultado su satisfacción y ha explicado: "Estamos muy contentos con el funcionamiento de nuestro Soplillo en la exigente prueba de Montoro. Fue una auténtica prueba de fuego, nunca mejor dicho por el calor extremo. El resultado deportivo lo catalogamos de aceptable, los compañeros de mi categoría apretaron mucho y tengo que darles mi enhorabuena a todos. Ahora, toca correr de nuevo en casa, en nuestra querida Subida a Vejer. No tenemos excusas para no darlo todo. Siempre es muy motivante correr delante de tu gente".

Igualmente, dio las "gracias de corazón a la afición andaluza por su apoyo allá donde vamos, y como no, a mi familia de patrocinadores. Gracias y mil gracias Embutidos y Jamones Miguel España e Hijos, Bar Javi, Caníbal Espacio Gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Taller Los Parientes, Sixtema, Impreziona Gigantrografía, Carnicería El Altillo y Automóvil Club Sol y Nieve".