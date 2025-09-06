Esperando a su momento para dar los ansiados frutos, la campiña jerezana entrega ritualmente en septiembre esa fértil cosecha de uvas pródigas que dan pie a alegres festejos. Bendita la coincidencia que precisamente ahora, en el mes de la vendimia y cinco años después de aquel grave accidente sufrido en Jerez, Marc Márquez esté recogiendo también una merecida recompensa por el descomunal esfuerzo de su renacimiento. A falta de 8 grandes premios, el mejor piloto de todos los tiempos ha dejado atrás esa terrible ‘sequía’ del último lustro, y llega a Cataluña con su noveno título mundial ya casi conquistado. Inasequible al desaliento, el formidable motociclista español de 32 años lleva ganados 10 de 14 GP’s disputados en este 2025 (7 consecutivos), 12 podios, 7 'poles' y todas las carreras al Sprint menos una en que fue 2°. Marc es un máquina y, sin tener que esperar a la última de 22 pruebas en Valencia (16 de noviembre), podría alcanzar antes de iniciar el otoño un hito sin parangón, algo que va más allá del deporte.

Marc Márquez venció en Jerez la Sprint de 2025. No ganaba desde 2019. / Chiqui Chamorro - Agencia 1 Photo

A día de hoy, en que todo se califica, etiqueta o categoriza, acabaremos por gastarle el nombre y apellido a Marc Márquez, describiendo o ensalzando sus proezas e inigualables cualidades. Se le suele catalogar como un 'monstruo' de MotoGP, e incluso lo consideran un ‘caníbal’ que devora a quien intente ponerse a su altura. Pero la expresión más extendida no admite discusión: “Marc es un máquina”. Para clarificarlo, cabe destacar que ‘máquina’ es un sustantivo con varios y precisos significados: artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza, o conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más provechosa, produciendo un efecto determinado. Pero en la frase “Marc Márquez es un máquina”, el término máquina es utilizado como un adjetivo reconocido por la RAE desde 2010, tras haber sido consensuadas las 22 Academias de la Lengua. Para esos académicos, “ser alguien o algo una máquina” es una locución verbal que significa “producir mucho de manera constante e incansable o desarrollar una gran actividad”. En el español coloquial hay otros equivalentes, tales como “ser un crack”, “ser una fiera” o “ser un as”, reconociendo que alguien es muy bueno en lo que hace, por su desempeño productivo, continuado, casi sin fatigarse, como si no tuviera límites. Sí, esa es la frase ideal que lo describe: “Marc Márquez es un máquina”. No me cansaré de repetirlo. Pregunten si no es así a sus 21 ‘rivales’ de MotoGP, que ya prácticamente han claudicado este año. Desde que cogió la Ducati roja, les ha hundido la moral, ha arrasado, no ha dejado títere con cabeza.

A Marc Marquez le califican como el ‘canibal’ de MotoGP. / Ducati

Qué no habrá estado sufriendo y aguantando con resignación durante cinco años para, ahora que tiene la moto, arrasar con esa voracidad descomunal de 'caníbal'… Quién lo hubiera dicho, quién lo ha visto y quién lo ve. Del negro de hace cinco años, al rojo radiante, demoledor y triunfante de 2025. Parece mentira, pero ya ha quedado atrás el duro viacrucis vivido por Marc Márquez desde aquel 19 de julio de 2020 en su violento accidente del Circuito de Jerez, por el que precisó múltiples intervenciones quirúrgicas y llegó a plantearse colgar las botas y el casco. Pero eso ya es pretérito. Para admiración y sorpresa general, el brillante deportista español le ha ‘retorcido el brazo al cruel destino’. Sí, Marc ha sabido reconducir su carrera: dejó atrás Honda para ganarse a pulso un puesto en el equipo oficial de Ducati, no sólo por ser 8 veces campeón mundial de motociclismo, sino por haber demostrado en 2024 que no había perdido facultades en los cuatro horribles años que, desde aquella grave caída de 2020 en Andalucía, llevaba a las espaldas. Muy al contrario, Márquez volvió a meter miedo y optó incluso al título en el pasado año y ahora en 2025 ya no hay quien lo pare. Quién lo hubiera dicho, quién lo ha visto y quién lo ve. Recobrada la felicidad que hasta 2019 le llevó a conquistar ocho títulos, 79 victorias, 130 podios, 89 'poles' y 70 vueltas rápidas, Márquez ha recuperado su inconfundible sonrisa de oreja a oreja, así lo viene manifestando desde que se anunció su paso a la casa roja Ducati. Marc cerró la temporada 2024 (militando en el equipo satélite Gresini, con moto inferior a la oficial) en tercera posición del Mundial, tras Martín y Bagnaia, sumando tres victorias totales, 20 podios (10 en grandes premios y otros tantos en Sprint, 2 'poles' y 3 vueltas rápidas). Y este año, ya lo están viendo, va camino de sentenciar el Mundial dos meses antes de acabar la temporada. Quizá lo consiga, como carambola ‘poética’ del destino, en el GP de Japón, país de la marca Honda, con la que logró sus otros 6 títulos de MotoGP.

Marc Márquez seguido en Jerez de su hermano Álex, máximo rival y el bicampeón Bagnaia. / MOTOGP.COM

Tras su séptimo doble triunfo consecutivo en el pasado Gran Premio de Hungría, se le preguntó a Marc Márquez si se veía mejor que el de 2019, anterior a su grave caída de 2020 en Jerez, la respuesta del octacampeón fue nítida: “No me subo a ese barco porque son situaciones diferentes. En 2019 tenía unos puntos fuertes que ahora no tanto, pero tengo otros a nivel de experiencia. No digo que en 2019 no lo fuera, pero ahora estoy convencido de estar en la mejor moto de la parrilla con el mejor equipo”. Tanto es así que si logra en Cataluña diez puntos más de ventaja sobre su hermano Álex, máximo rival al que aventaja en 175 puntos, tendría el título a tiro en la siguiente prueba de Italia. Marc, lo tiene en mente: “No es imposible porque matemáticamente no lo es. Sé que a Ducati le gustaría tener ese primer 'match ball' en Italia. Yo lo voy a intentar al máximo desde Cataluña, pero espero que sea en Japón o Indonesia, porque quiero lo mejor para mi hermano y deseo que tenga un gran fin de semana en Cataluña”.

/ El líder de MotoGP, Marc Márquez, rodando con su Ducati este viernes en el Circuito de Cataluña donde acabó 4° el primer día de pruebas.

Cuando medito sobre la gesta heroica que Marc Márquez está protagonizando, me viene a la memoria una canción del italiano Franco Battiato, fiel reflejo de esa poderosa atracción que el piloto español sentiría hace poco más de un año por la roja Ducati, cuando solo era su oscuro objeto de deseo: “Vivir no es muy complicado, si puedes renacer después y cambiar varias cosas, las frivolidades y tanta estupidez. Mientes, tú mientes bien. Cuando te tengo junto a mí, tú me das la razón y quisiera decirte que prefiero estar sólo, Y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café. Me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás, y nunca espera. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti… Dentro de mí, chispas de fuego y el agua que lo apagará. Si quieres ver como arde, espárcelo en el aire o déjalo en la tierra”… Sí, es solo una canción, pero no olvidemos que el propio Marc ha reconocido “creer a veces estar viviendo un sueño”. Pronto se hará realidad, ya no queda nada para que Márquez lo vea con los ojos bien abiertos. Ese monstruo de MotoGP, el ‘caníbal’ del motociclismo, el animal que lleva dentro al mejor piloto de la historia está a punto de subir al Olimpo de los Dioses, solo le queda un mínimo escalón…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.