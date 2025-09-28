Marc Márquez ya es el dios del motociclismo

Según la mitología griega, Olimpo era el hogar donde residían los dioses olímpicos, presididos por Zeus, dios del trueno. Se trata de la montaña más alta de Grecia, con 2.917 metros, siendo reconocido como un lugar aislado en el que se hallan las personas privilegiadas. El propio vocablo Olimpo, traducido al español, significa lo más alto entre lo más alto, no hay nada por encima de esa cota, cumbre o cúspide. Y es ahí donde Marc Márquez acaba de ascender como dios del motociclismo, superando lo puramente mitológico, cercano a lo místico. La suya es una hazaña sin igual. 1.897 días después del gravísimo accidente que sufrió el 19 de julio de 2020 en Jerez, por el que estuvo a punto de retirarse y padeció cuatro intervenciones quirúrgicas, este formidable piloto español ha logrado en Japón su 9º título mundial (7º de MotoGP), certificando así su propio ‘renacimiento’, un hito que va más allá del deporte. Es el no va más.

Ante semejante gesta habrá quien diga que se veía venir y, de hecho, el texto con el que he dado inicio a este artículo es prácticamente calcado al que escribí en la vigilia a esta inaudita epopeya que Márquez ha protagonizado en el glorioso 2025. Fiel al estilo que le define como un ‘caníbal’, arrasando a diestro y siniestro, el brillante piloto nacido en Cervera hace 32 años le ha ‘retorcido el brazo al cruel destino’, consiguiendo su novena corona de campeón del mundo, justo cinco carreras antes de que concluya esta temporada de grandes premios. A ‘lomos’ de esa roja Ducati con la que siempre soñó, Marc cierra un círculo virtuoso con el demoledor currículum de 9 títulos (uno en 125cc -2010-, otro en Moto2 -2012- y siete en MotoGP -2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025-), merced a 99 victorias, 165 podios, 102 poles y 88 vueltas rápidas. Una auténtica barbaridad. No en vano, Márquez ha vencido este año en 11 de los 17 grandes premios disputados hasta ahora (7 consecutivos) y triunfado también en todas las carreras al Sprint salvo tres, sumando 15 podios y 8 ‘poles’ en el mismo año que ha subido al Olimpo. Lo suyo se describe con una sencilla palabra: proeza, que es sinónima de valentía o acción valerosa, heroicidad u hombrada que requiere de un gran valor y habilidad para su logro. De ahí que se le reconozca ya como mejor piloto de la historia, el verdadero dios del motociclismo que ha protagonizado una auténtica resurrección en estos duros 5 años, 2 meses y 9 días transcurridos desde aquel grave accidente padecido en el Circuito de Jerez, hasta alcanzar la gloria un inolvidable 28 de septiembre de 2025 en Japón, país de la marca con la que alcanzó sus otros seis títulos del Mundial de MotoGP.

Aunque se han dado otros casos prodigiosos, la superación de Marc no tiene parangón. / DUCATI

Aunque se han dado otros casos prodigiosos, como el del australiano Mick Doohan, que resurgió de otra grave caída en 1992 hasta lograr cinco títulos consecutivos en la cilindrada reina, la superación de Marc no tiene parangón. ¿Quién es capaz de superar un horrible accidente y, tras cinco años de dolor, sufrimiento e intervenciones en su brazo destruido, abandonando incluso al todopoderoso fabricante Honda con el que logró los máximos éxitos e ingresos, vuelve a ser el mejor piloto del planeta siendo contratado por Ducati, el equipo más competitivo del mundo? No hay precedentes en los 76 años de historia del Mundial de Motociclismo, solo Marc Márquez. Nadie como él. Podemos encontrar algunos paralelismos de recuperaciones heroicas en otros deportes, que ensalzan aún más a Marc. Ahí están los casos, por ejemplo, del austriaco Niki Lauda, triple campeón mundial de Fórmula 1, que pilotó para las escuderías March, BRM, Ferrari, Brabham y McLaren, acumulando 25 victorias y 54 podios, en un total de 177 carreras. En 1976, sufrió un grave accidente en el Gran Premio de Alemania que le produjo graves quemaduras en la cabeza y las manos, dejándole marcas de por vida (perdió la oreja derecha, las pestañas y las cejas). Retirado de las carreras, en 1978 fundó su propia compañía aérea, Lauda Air. Las deudas lo obligaron a volver a la F1 en 1982, logrando su tercer título en 1984. Se retiró definitivamente de la competición en 1985, volviendo a fundar o comprar compañías de aviación y falleciendo en 2019.

No menos relevante resulta también la odisea de Lance Armstrong, que después de ser diagnosticado con cáncer testicular metastásico en 1996, regresó al ciclismo y ganó siete Tours de Francia consecutivos. Aunque el legado del estadounidense está empañado por el dopaje, su recuperación inicial fue un símbolo de esperanza y perseverancia. También destaca Monica Seles, que fue apuñalada en la cancha de tenis en 1993, manteniéndose alejada del deporte por dos años. Regresó y ganó el Abierto de Australia en 1996, mostrando una notable recuperación emocional y física. No menos reseñable es también Tiger Woods, con múltiples recuperaciones de lesiones graves, incluyendo cirugías de rodilla y espalda, que no le impidieron regresar a la victoria en el Masters de 2019. O Michael Jordan, que tras su primer retiro en 1993, volvió a competir en 1995, llevando a los Chicago Bulls a tres títulos consecutivos. Su regreso, tras un breve paso por el béisbol, demostró su inigualable talento y competitividad.

“Cuando me retire algún día, sabré que intentarlo más de lo que lo hice fue imposible”. / DUCATI

Todos estos casos, como mínimo, están a la misma altura de Marc Márquez y su increíble superación del accidente de 2020 en Jerez, que le llevó a plantearse colgar las botas y el casco. Así lo recordaba el propio piloto español días antes de esta novena coronación como campeón del mundo: “Estaba cerca de retirarme, e incluso fue la pregunta: ¿por qué no nos paramos y ya está? Pero entonces, tuve algo dentro y dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que parar? Quería probarme a mí mismo, responder a la pregunta de si era competitivo, y para responder a esa pregunta estaba tratando de encontrar la mejor moto en la parrilla, que era una Ducati. Ése era mi objetivo. Simplemente, me olvidé de las relaciones, del dinero, de la historia, y dije, 'está bien. Solo quiero responder a esa pregunta’. Tuve buenos comentarios de mi hermano -su mayor rival y subcampeón en este 2025-, eso ayudó, Alex me ayudó mucho a tomar la decisión. Era solo para un año, para ver si era competitivo -en 2024-. Si ese año no lo era, estaba seguro de que mi carrera terminaría. Dejar Honda y correr gratis para un muy buen equipo como era Gresini, pero corriendo gratis, era sólo para demostrarme que era capaz de ser competitivo. Fue un reto muy grande, arriesgué muchas cosas”. Pero no se equivocó, la respuesta a esa incógnita existencial se la ha dado a sí mismo de forma clara y rotunda: “Reconstruí mi confianza, y volver a ganar fue algo especial. Pero en cuanto pasé al equipo de fábrica de Ducati, sabía que estaba en el lugar perfecto para luchar por el campeonato. Si lo intentas, no significa que lo lograrás, pero ya es un éxito. Porque si no lo intentas, entonces no sabes qué pasará. Cuando me retire algún día, sabré que intentarlo más de lo que lo hice fue imposible”. Pues ya lo has hecho, Marc, por fin eres el dios del motociclismo. Disfrútalo en el Olimpo…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.