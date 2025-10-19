María Herrera se proclama en Jerez nueva campeona del mundo

María Herrera se ha proclamado nueva campeona del Mundial Femenino de Motociclismo en el Circuito de Jerez. La talaverana ha acabado en la sexta posición en la segunda manga del fin de semana y se lleva el título con 245 puntos, cinco más que Beatriz Neila, que ha peleado hasta la última curva. La carrera se la ha adjudicado Paola Ramos con una incontestable victoria después de que fuese despojada de la primera plaza en la manga sabatina por conducción irresponsable.

No ha sido una carrera fácil para María Herrera. La piloto del Klint Forward ha rodado en todo momento en el grupo de cabeza manteniendo una bonita batalla con Neila, Jones, Boudesseul, Pakita Ruiz, Ponziani y Sara Sánchez, flucutando entre la segunda y la quinta posición. Por momentos, el campeonato ha estado en un verdadero puño y Neila llegó a colocarse a 4 puntos de Herrera.

Daba la impresión de que la toledana controlaba en todo momento, pero cualquier ligero toque, una caída o una avería podía dar al traste la consecución de un título que ya se le escapó el pasado año en dura pugna con Ana Carrasco. En esta ocasión, ha logrado quitarse la espina para convertirse en la segunda española que se adjudica el Mundial en su segunda edición.

Paola Ramos se ha llevado la Carrera 2 del Mundial Femenino. / CHIQUI CHAMORRO - AGENCIA 1PHOTO

La carrera en sí tuvo poca historia en cuanto a la vencedora porque Paola Ramos, con un ritmazo brutal, se marchaba a las primeras de cambio, tomaba una importante ventaja y, de hecho, cruzaba la línea de meta con nueve segundos de ventaja sobre el grupo que peleaba por las otras dos plazas del podio. Beatriz Neila acababa segunda, mientras que la francesa Lucie Boudesseul conseguía su segundo podio de la temporada, después de que también fuese tercera en la Carrera 2 de Estoril.

María Herrera se lleva el Mundial con 245 puntos, seis victorias en doce carreras y un total de diez podios, mientras que Beatriz Neila ha sumado 240, cuatro triunfos y aunque siempre ha pisado podio esta temporada no le ha dado para la consecución del título.