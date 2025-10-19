La pelea por el título entre Bulega y Razgatlioglu en Jerez, al rojo vivo

El Mundial de Superbike está más al rojo vivo que nunca. Nicolo Bulega se ha impuesto en la Tissot Superpole (al sprint) en una polémica carrera que ha tenido su punto de inflexión en la primera vuelta. El piloto italiano y Toprak Razgatlioglu, los dos únicos contendientes que luchan por el título, se han tocado en el ápice de la curva Sito Pons, el turco se ha ido al suelo y el de Ducati se ha marchado en solitario para lograr el triunfo y recortar 12 puntos al líder del campeonato. La carrera de las dos de la tarde decidirá el campeón, con Bulega saliendo desde la pole y Toprak en cuarta línea de parrilla, décimo.

Toprak mantiene aún 22 puntos de ventaja, pero ya no tiene margen de error. El de BMW llegó al box con un considerable cabreo. Y no era para menos. Salió mejor que Bulega y tomó la cabeza de carrera, pero en la curva Sito Pons, y tras una caída anterior entre Gardner y Rea -dos ceros en su despedida de Superbike-, Bulega le metió la moto aprovechando que el turco le abrió mínimamente la puerta. Se podría decir que el de Ducati iba por la trazada buena, pero también alargó un poco la frenada.

Bulega, que fue abucheado por los aficionados turcos, saluda en el corralito. / CHIQUI CHAMORRO - AGENCIA 1PHOTO

El choque, en suma, condicionó el resto de la carrera, porque Bulega se marchó en solitario y aunque era sancionado con una long lap -escaso castigo para tanto premio- tiene una moto tan superior al resto que después de hacerla siguió primero a pesar de que sólo habían transcurrido tres vueltas. El italiano pasaba primero por la línea de meta y sigue vivo en el Mundial, aunque Razgatlioglu sigue teniendo las de ganar: 22 puntos de ventaja con 25 en juego.

Álvaro Bautista, de menos a más y con otra remontada aunque no tan espectacular como la del sábado, completó el doblete del equipo oficial Ducati. El español salía por detrás de Iannone, pero como en la jornada sabatina, el italiano le duró un santiamén y en la segunda vuelta ya marchaba segundo aunque lejos de su colega Bulega. Completó el podio Andrea Iannone, con Xavi Vierge cuarto.