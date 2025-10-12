El Mundial de Superbike se decidirá el próximo fin de semana en Jerez

Más emoción, imposible. Jerez volverá a dictar sentencia en la última de las doce citas del Mundial de Superbike. Nicolo Bulega ha logrado la victoria en la Carrera 2 del Round EICA de Estoril del Campeonato del Mundo de Superbike en el histórico trazado de la ciudad lusa. El italiano mantiene viva la lucha por el título hasta la última cita, la del próximo fin de semana en el Circuito de Jerez, con su 17ª victoria en WorldSBK, mientras que Toprak Razgatlioglu ha cruzado la meta en segunda posición. Álvaro Bautista ha sumado su tercer podio del fin de semana. Ahora, el turco aventaja al italiano en únicamente 39 puntos (580 por 541).

Como en las dos carreras anteriores, Razgatlioglu perdió terreno en la salida, cayendo hasta la quinta posición, por detrás de Bulega, Locatelli, Iannone y Bautista, pero fue capaz de superar al español en la curva 1 de la segunda vuelta para situarse cuarto. En la curva 6, ‘El Turco’ apretó e intentó adelantar a Iannone, pero ‘The Maniac’ se defendió; sin embargo, el #29 (Iannnone) recibió una doble Long Lap Penalty por adelantarse en la salida. En la 9, Razgatlioglu ya se había colocado segundo tras superar a Locatelli, y enseguida puso su mirada en Bulega, que contaba con 1,4 segundos de ventaja al inicio de la vuelta 3.

Ambos rodaron en tiempos muy similares durante el primer cuarto de la carrera, con la diferencia estabilizada algo por encima del segundo. En la vuelta 7, Bulega rodó cuatro décimas más rápido, ampliando la distancia. En el ecuador de la prueba, la brecha ya superaba los dos segundos. Aunque la diferencia fluctuó ligeramente en las últimas vueltas, Bulega mantuvo el control hasta el final para alzarse con la victoria en la Carrera 2, manteniéndose vivo en la pelea por el título de cara a Jerez este próximo fin de semana.

Álvaro Bautista ha logrado tres podios en Estoril. / WORLDSBK

Tres podios para Bautista

La lucha por la tercera posición ha vuelto a ser intensa, con Álvaro Bautista defendiéndose en las primeras fases de la carrera. El español tenía a Locatelli pegado al inicio de la vuelta 5, y este a su vez a Lowes, que ha conseguido pasar al piloto de Yamaha en la curva 1. El orden se mantuvo estable durante el resto de la carrera, con Bautista asegurando su tercer podio del fin de semana, lo que le ha permitido subir al tercer puesto de la general. La victoria de Bulega y el podio de Bautista hacen que el Aruba.it Racing–Ducati se proclame campeón por equipos de 2025.

La carrera no ha sido positiva para cuatro pilotos, que han tenido que abandonar. Michael Rinaldi ha sido el primero en hacerlo tras una caída en la curva 7. En la vuelta 13, Iker Lecuona también se ha ido al suelo en la curva 7. El héroe local Ivo Lopes también tomó el camino de boxes en las primeras vueltas, mientras que Tarran se cayó en la curva 1 a pocas vueltas del final.

Top 6 de la Carrera 2 de WorldSBK

1. Nicolo Bulega

2. Toprak Razgatlioglu, + 4.868s

3. Álvaro Bautista, + 15.331s

4. Alex Lowes, +17.333s

5. Andrea Locatelli, +20.567s

6. Xavi Vierge, +22.205s

Toprak Razgatlioglu aventaja a Bulega en 39 puntos en la clasificación general. / WORLDSBK

Clasificación general

1. Toprak Razgatlioglu, 580 puntos

2. Nicolo Bulega, 541

3. Álvaro Bautista, 292

4. Andrea Locatelli, 284

5. Danilo Petrucci, 284

6. Alex Lowes, 193