Morales se impone en Jerez en la segunda prueba puntuable de la Copa de España de Superbike

Dani Sáez, con el 26, y Paco Morales, con el 96 y ganador al final, han protagonizado una bonita lucha en la carrera de Superbike.

La niebla se ha convertido en la protagonista del inicio de la jornada de este domingo de la Copa de España de Velocidad, segunda prueba puntuable de la temporada que llegaba a su fin en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto tras la disputa de un total de nueve carreras. Y es que la bruma impidió comenzar en tiempo el programa horario que establecían los entrenamientos cronometrados a partir de las nueve para las clases del Critérium-Fuerza Libre y BMW RR Iberia Cup que entraban en escena.

Pero este pequeño retraso no impidió disfrutar una vez la niebla disipó de una excelente jornada de motociclismo con carreras muy emocionantes. La primera de ellas, la clase de SS300 en la que se imponía finalmente Lucas Mohedano, seguido de Rubén Montero y Alejandro Barco, victoria que servían en bandeja tanto José Manuel Osuna, piloto andaluz del mundial de Supersport 300, como Uriel Hidalgo, también involucrado en esta categoría mundialista, que tuvieron un mano a mano durante toda la prueba que les servía como entrenamientos preparando la gran final del WorldSSP300 en este mismo escenario en dos semanas. Los dos se retiraron en la vuelta final para dejar a los protagonistas de esta Copa luchar por el triunfo que se adjudicaba Lucas Mohedano. Alberto Risueño por su parte, conseguía la victoria para el Certamen Regional andaluz. Por su parte, en la clase de PreMoto3 era, al igual que ayer, Fabio Merola quien se adjudicaba el triunfo.

Los aficionados han disfrutado de emocionantes carreras este domingo en el trazado jerezano. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Paco Morales y Daniel Sáez, los mismos protagonistas del sabado, volvían a disputar un mano a mano en la categoría de Superbike, una prueba que finalmente se decantaba a favor de Morales no sin antes batallar durante toda la carrera con Sáez con el que intercambió el liderato para finalmente conseguir la segunda plaza. Tercero en el podio jerezano era Samuel Díaz, mientras Alberto Urkijo lograba la victoria en la clase Yamaha R1, siendo Daniel Torreño el ganador de la categoría para el certamen andaluz.

Francisco Javier Ruiz volvía a dominar la categoría de Supersport en una prueba en la que tuvo la oposición durante todas las vueltas de Javier del Olmo, si bien, este entraba en boxes en la vuelta final dejando el camino expedito a Ruiz que lograba un nuevo triunfo tanto en la copa como para el certamen andaluz. Martín Jesús y Jordi Losada copaban las restantes plazas de pódium, siendo este último también el vencedor de la Copa Yamaha R-6.

Los pilotos lo dieron todo sobre el asfalto en este domingo de carreras en Jerez. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Miguel Ángel Barrera lograba el doblete en ambas mangas de la categoría del andaluz 'Fuerza Libre' acompañándole en el pódium Adrián González y Pablo García en la primera manga y Francisco Sanz y Adrián González en la segunda. Por su parte, en la clase Critérium se imponía Ignacio Ruiz con Juan de Dios Donaire, segundo, y Antonio Baca en tercer lugar, mientras el jerezano Donaire lograba imponerse en la segunda manga con Baca y Ruiz tras él. En las copas amateurs Easy Race-Dunlop RR Cup eran Abian Santana el vencedor en la general Scratch, seguido de Juan Antonio Ramírez y Diego Bellas, mientras en la BMW RR Iberia Cup era Juan Antonio Alonso el vencedor de las dos mangas disputadas. En la categoría R4C Kawasaki vencía finalmente Mario Ruiz.

La próxima cita, el Mundial de Superbike

La prueba final de temporada del Campeonato del Mundo Motul de Superbike será el próximo evento en el Circuito de Jerez. El Mundial de Superbike llegará a Jerez con todas las categorías en liza, es decir, Superbike, Supersport, Supersport300 y Mundial femenino en una final en la que a buen seguro se decidirán algunos títulos y se coronarán a los nuevos campeones. Las entradas están a la venta en la web del circuito: www.circuitodejerez.com