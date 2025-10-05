Épica batalla entre Dani Sáez y Paco Morales en la Copa de España en Jerez

Dani Sáez, con el 26, rueda por delante de Paco Morales en la carrera de Superbike de la Copa de España.

Daniel Sáez y Paco Morales protagonizaron este sábado un duelo apasionante en la categoría de Superbike de la Copa de España de Velocidad que se disputa durante el fin de semana en el Circuito de Jerez. La lucha fue épica a lo largo de las ocho vueltas de la carrera, manteniéndose rueda a rueda desde el semáforo verde hasta la bandera a cuadros siendo Sáez el ganador con Morales segundo y Samuel Díaz en tercer lugar, mientras Alberto Urkijo se adjudicaba la clase Yamaha R-1 y Julio Dominguez, lograba la victoria para el certamen andaluz.

Una excelente parrilla de 32 pilotos tomaba la salida en la prueba de Supersport-R6 Cup en la que el piloto Francisco Javier Ruiz lograba la victoria por delante de Filippo Orlandi y Jordi Losada, que subía al tercer peldaño del pódium. Ruiz, a su vez, lograba la victoria para el certamen andaluz, mientras Losada por su parte lograba la victoria en la R6 Cup.

Ruben Montero lograba en la categoría de SS300 una cómoda victoria por delante de Lucas Mohedano y Alejandro Barco, mientras en la clase de PreMoto3, el triunfo era para Fabio Merola, siendo Alberto Risueño quien lograba el triunfo para el certamen andaluz. Por último, en la copa amateur Easy Race, era Abian Santana el vencedor, seguido de José Manuel Fernández e Isaac Moreno.

Clásicas

El trazado jerezano tammbién albergó las carreras de la categoría de EVO+Legends Andaluz, donde se mezclan las Superbikes y Supersport de la década de los 80 y 90. Francisco Alberto Guerrero conseguía la victoria en la general scratch. Andre Sueiro y Alfonso Herrero, le acompañaban en el pódium jerezano por este orden. En la segunda manga, con la que ponían fin a su participación en la competición, era de nuevo Guerrero quien se despedía de Jerez logrando el doblete, además de conseguir la victoria en la categoría Legend SBK 750 del campeonato regional andaluz en la que también había vencido en la primera manga.

A continuación, eran las Clásicas las que entraban en escena con Juan Bultó logrando una destacada victoria en la scratch sobre Rafael Gimeno y Joaquin Orts. En la segunda manga con la que concluía la jornada y también el periplo de esta clase en el fin de semana, de nuevo era Juan Bultó el ganador con Rafael Gimeno segundo y Tony Smith copando el tercer peldaño del pódium.

Este domingo se pone fin a esta segunda prueba de la Copa de España en Jerez con un total de nueve carreras.