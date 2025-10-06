Paco Morales, Francisco Javier Ruiz y el jerezano Juan de Dios Donaire triunfan en Jerez

Salida de una de las pruebas de este fin de semana de la Copa de España de Velocidad.

Paco Morales (Superbike), Francisco Javier Ruiz (SSP), Lucas Mohedano (SSP300) y Fabio Merola (PreMoto3) han sido los ganadores de la segunda jornada de la Copa de España de Velocidad que se ha celebrado en el Circuito de Jerez y que ponía el punto final a la segunda prueba puntuable del certamen. Además, Miguel Ángel Barrera, por partida doble en Fuerza Libre, e Ignacio Ruiz y Juan de Dios Donaire, se llevaron las mangas del Criterium Andaluz.

La niebla se convertía en protagonista del inicio de la jornada de la Copa de España de Velocidad. Y es que impedía comenzar en tiempo el programa horario que establecía entrenamientos cronometrados para las clases del Critérium-Fuerza Libre y la BMW RR Iberia Cup. Este pequeño retraso no impidió disfrutar de una excelente jornada de motociclismo con algunas carreras muy emocionantes.

La primera, la clase SS300 en la que se imponía finalmente Lucas Mohedano, seguido de Rubén Montero y Alejandro Barco, victoria que servían en bandeja tanto José Manuel Osuna, piloto andaluz del mundial de Supersport 300, como Uriel Hidalgo, también involucrado en esta categoría mundialista, que tuvieron un mano a mano durante toda la carrera que les servía como entrenamientos preparando la gran final del WorldSSP300 en este mismo escenario en dos semanas, retirándose ambos en la vuelta final para dejar a los protagonistas de esta Copa. Alberto Risueño por su parte, conseguía la victoria para el certamen regional andaluz. Por su parte, en la clase de PreMoto3 era Fabio Merola quien se adjudicaba el triunfo.

Paco Morales y Daniel Sáez, los mismos protagonistas del sábado, volvían a disputar un mano a mano en la categoría de Superbike, una prueba que finalmente se decantaba a favor de Morales no sin antes batallar durante toda la carrera con Sáez, con el que intercambió el liderato para finalmente conseguir la segunda plaza. Tercero en el podio jerezano era Samuel Díaz, mientras Alberto Urkijo lograba la victoria en la clase Yamaha R1, siendo Daniel Torreño el ganador de la categoría para el certamen andaluz.

Francisco Javier Ruiz volvía a dominar la categoría de Supersport en una prueba en la que tuvo la oposición durante todas las vueltas de Javier del Olmo, si bien este entraba en boxes en la vuelta final dejando el camino expedito a Ruiz, que lograba un nuevo triunfo tanto en la copa como para el certamen andaluz. Martin Jesús y Jordi Losada copaban las restantes plazas de pódium, siendo este último también el vencedor de la Copa Yamaha R-6.

Miguel Ángel Barrera lograba el doblete en ambas mangas de la categoría del andaluz ‘Fuerza Libre’ acompañándole en el pódium Adrian González y Pablo Garcia en la primera manga y Francisco Sanz y Adrián González en la segunda. Por su parte, en la clase Critérium se imponía Ignacio Ruiz con el jerezano Juan de Dios Donaire, segundo, y Antonio Baca en tercer lugar. Donaire lograba imponerse en la segunda manga con Baca y Ruiz tras él.

En las copas amateurs Easy Race-Dunlop RR Cup, Abian Santana era el el vencedor en la general Scratch, seguido de Juan Antonio Ramírez y Diego Bellas, mientras en la BMW RR Iberia Cup, Juan Antonio Alonso ganaba las dos mangas disputadas. En la categoría R4C Kawasaki vencía finalmente Mario Ruiz.