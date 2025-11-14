Primera aparición de José Antonio Rueda tras su gravísimo accidente en Malasia: "Siempre hacia adelante"

Excelentes noticias para José Antonio Rueda. El piloto de Los Palacios vuelve a sonreír y comienza a ver la luz tras el gravísimo accidente que protagonizó el pasado 26 de octubre en el Gran Premio de Malasia en la vuelta de formación de la carrera de Moto3 cuando salió de la tercera curva por el exterior a gran velocidad y en medio de ella se encontró a su compañero de KTM, el suizo Noah Dettwiler, que rodaba muy lento por la trazada, y no pudo evitar un impacto fortísimo por detrás. Ambos, después de ser atendidos en el propio trazado y de superar sendas paradas cardíacas, fueron evacuados en helicóptero.

La peor parte se la llevó el suizo, que continúa ingresado y dando pequeños pasos hacia su recuperación, mientras que el hispalense, que sufrió múltiples traumatismos, una fractura abierta del pulgar y el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha y, además, se rompió la base del radio, ya está fuera del hospital tras ser intervenido con éxito en Barcelona y ha iniciado su rehabilitación, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer y, de momento, se va a perder el primer test con la Moto2 que tendría la semana que viene en el Circuito de Jerez.

Rueda ha emitido un comunicado en sus redes sociales para anunciar la buena noticia, dar las gracias a todos por los ánimos y desear una pronta recuperación a Dettwiler. En Facebook ha escrito: "Poco a poco, pero siempre hacia adelante. Ya he empezado con la rehabilitación y los tratamientos, trabajando cada día para seguir mejorando y volver al 100%. Quiero agradecer a todo el equipo que me está ayudando en este proceso, desde mi fisio Alicia @centrofisioterapiaas, mi entrenador Trigo @millionstars_ms_sports y la dentista @clinicadentalrociomontero, hasta los doctores Mir y Charte por su trabajo, dedicación y apoyo constante.

También quiero dar las gracias a todos por los mensajes de ánimo y cariño que me habéis enviado estos días. Vuestro apoyo se siente y me da aún más fuerza para seguir trabajando al máximo. El camino de vuelta empieza aquí… con esfuerzo, paciencia y muchas ganas de volver a hacer lo que más me gusta. Step by step, stronger every day. Y por último, mucha fuerza y ánimo para @noah_dettwiler_55, seguro que volverás pronto, bro".

No estará en Jerez

Rueda, de todos modos, todavía tardará unas semanas en subirse a una moto y los próximos días 24 y 25 de este mes de noviembre no estará en el Circuito de Jerez en el test conjunto del Mundial de Moto2, similar al que este martes habrá en Valencia para MotoGP, con los prototipos de motos para el Mundial de 2026. El sevillano se va a perder esa toma de contacto tan importante de cara al cambio de mentalidad, aunque ya había probado la moto.

El piloto tiene previsto también acudir este fin de semana al Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP y, sobre todo, a la gala del domingo para recoger su diploma de campeón, como hará Marc Márquez, también en pleno proceso de recuperación de la lesión en el hombro derecho que se produjo en Indonesia y que le ha obligado a pasar también por quirófano.