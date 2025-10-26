Escalofriante accidente de José Antonio Rueda en la vuelta de formación de Moto3 en el GP de Malasia

Susto monumental en el Circuito de Sepang. El piloto de Los Palacios José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (KTM) han sufrido un escalofriante accidente durante la vuelta de formación de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia. Los corredores se encontraban realizando la vuelta de formación, el sevillano salió de la tercera curva por el exterior a gran velocidad y en medio de ella se encontró a su compañero de KTM, que rodaba muy lento por la trazada, y no pudo evitar un impacto fortísimo por detrás.

Los servicios médicos del circuito examinaron sobre el asfalto a los dos pilotos, que quedaron tenidos en el suelo y tuvieron que ser evacuados en ambulancia hasta la clínica del trazado. Tras una primera exploración, hora y media más tarde, se decidió enviar al español en helicóptero hasta un centro médico de referencia de la zona, lo. Lo mismo que al otro joven piloto, consciente igualmente en todo momento.

Por fortuna, en el caso de Rueda, las informaciones facilitadas por el box del Red Bull KTM Ajo son satisfactorias. El palaciego está fuera de peligro, aunque con mucho dolor y con contusiones por todo el cuerpo como consecuencia del golpe, y también tiene una posible fractura en la mano derecha. Sobre el estado del suizo, de momento, no ha trascendido nada.

La incertidumbre y la preocupación apareció en los pilotos, se cerró el ‘pit lane’, pero se abrió poco después para activar un nuevo protocolo de salida rápida para una carrera a 10 vueltas en vez de a las 15 programadas inicialmente. La prueba, pese a que todos los corredores tenían la mente puesta en el estado de sus compañeros, se disputó, se impuso Furusato, con Piqueras segundo y Adrián Fernández tercero.