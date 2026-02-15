Quiles saca máximo rendimiento a la Moto3 en Jerez

La categoría de Moto3 ha completado sus entrenamientos oficiales en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con un cambio radical de escenario respecto a la jornada del sábado, jornada en la que el viento impedía el normal curso de los entrenos. Este domingo, bajo un sol radiante, los pilotos han podido rodar con comodidad y en muchos casos apretando bien el acelerador hasta marcar tiempos que rozan los récords de la categoría.

Si en la jornada del sábado el frío fue el gran protagonista —permitiendo que solo un piloto lograra romper la barrera del 1.44—, el domingo se sumaban dieciséis más. Y es que, desde el segundo hasta la decimoseptimo conseguían rodar de forma constante en el 1.44, demostrando que la evolución de las monturas y la confianza de los pilotos ha crecido exponencialmente con la mejora del clima.

El golpe de autoridad de Máximo Quiles

Sin duda, el nombre propio de la jornada ha sido el de Máximo Quiles. El joven talento español del CF Moto Aspar Team, señalado por muchos como uno de los grandes aspirantes a la corona mundial de 2026, ha dado un golpe sobre la mesa al ser el único capaz de bajar al 1.43. Su registro de 1.43.932 no solo lo sitúa en lo más alto de la tabla de tiempos de estos ensayos, sino que envía un mensaje directo a sus rivales sobre su objetivo esta temporada. Y es que el récord en carrera en poder de José Antonio Rueda desde el pasado Gran Premio con 1.44.352 fue pulverizado por Quiles, que se quedaba a tan solo dos décimas de la mejor vuelta dada por una Moto3 en este circuito, registro que ostenta David Alonso con 1.43.710. Segundo mejor tiempo del test para el británico Scott Ogden, con 1.44.054, igual crono que el español Adrián Fernández. El italiano Guido Pini, era cuarto con 1.44.340, seguido de su compatriota Matteo Bertele en quinto lugar (1.44.352). Mejora significativa para los andaluces David Muñoz y Jesús Rios que finalizaban entre los diez mejores del test siendo sexto Muñoz (1.44.403), mientras que Rios conseguía la octava mejor marca (1.44.476). El mejor tiempo en el día de ayer, Alvaro Carpe finalizaba séptimo.

José Antonio Rueda se estrena este lunes en Moto2. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Tiempos

Los resultados de los dos días de entrenamientos han sido:

Tabla de Tiempos.

Moto2, a escena

Tras el intenso cierre de la categoría pequeña, llega el turno de Moto2 con una doble jornada de lunes y martes en horario de 10 de la mañana a 18 horas y, al igual que los dos días precedentes, puertas abiertas para los aficionados en la Tribuna X-1. Un total de 28 pilotos figuran en la lista de inscritos para estas dos jornadas clave de pretemporada. Cabe destacar la altísima representación nacional: 11 pilotos españoles estarán en pista, incluyendo nombres que parten como favoritos al título. Además, destaca la presencia del sevillano José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 ya restablecido de su lesión, que seguirá con su proceso de adaptación a esta categoría. Será la primera oportunidad real de medir fuerzas en condiciones de pista óptimas antes del inicio del mundial.