Los títulos de Supersport, Superstock 600 y Bagger Cup se deciden este domingo en el Circuito de Jerez

La última cita del Campeonato de España de Superbike se ha vivido con intensidad este sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y se ha convertido en una jornada repleta de emoción. Varias categorías llegaban con el título todavía en juego, lo que auguraba carreras intensas y llenas de incógnitas hasta la vuelta final. Una cita ideal para poner el broche de oro a la temporada 2025, ofreciendo la oportunidad a los aficionados de disfrutar del mejor motociclismo antes de que termine el año.

Todas las miras estaban concentradas en las categorías Supersport, Superstock 600 y la Bagger Cup, las únicas que llegaban al trazado con los campeonatos aún por decidir, lo que prometía una jornada de intensa expectación donde la incertidumbre se prolongará hasta la jornada de este domingo, ya que en ninguna de estas clases se ha decidido al campeón.

En la categoría de Superbike, Steven Odendaal partía desde la pole tras una destacable actuación en la clasificación. La carrera estuvo marcada por una intensa batalla de adelantamientos entre el sudafricano y Tito Rabat, lo que mantuvo el suspense hasta los últimos compases. Finalmente, Odendaal se llevó la victoria, seguido del piloto español Francisco Javier Palomera en segunda posición, a su vez vencedor de la categoría de Superstock, y el también español Tito Rabat que subió al tercer peldaño del pódium dejando la cuarta plaza para el portugués Ivo Lopes que completaba el pódium.

La emoción en las categorías importantes se mantiene hasta este domingo. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

La European Baggers Racing League se estrenaban este fin de semana en el Circuito, donde se definirían los campeones tanto de la clasificación general como de la categoría ‘Silver’. El reputado piloto de Resistencia, David Checa, que tomaba parte por primera vez en esta categoría, partía desde la pole en una carrera programada a siete vueltas, imponiendo desde un inicio su ritmo inalcanzable y ampliando su ventaja vuelta tras vuelta. La lucha por los otros puestos del podio se mantuvo hasta la última vuelta, quedando finalmente en manos de Andrea Tomio -inmerso en la batalla por el título con Manuel Grandi- y Rubén Xaus, que ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente. Tras este resultado, Grandi, que fue cuarto, continúa al frente de la general y tiene prácticamente a la mano el título de la categoría, aunque habrá que esperar al desenlace de la carrera para ratificarlo.

Después de hacerse con la pole en el entrenamiento matutino, el valenciano Enzo Zaragoza cerró un gran sábado al adjudicarse la victoria en la primera carrera de la ESBK Talent. Tras una apretada carrera, completaron el podio Alessio Arnold y el piloto malayo Qabil Irfan ya proclamado campeón antes de llegar a Jerez. Por su parte, el madrileño Izan Rodríguez perdió su lugar en el podio tras una sanción postcarrera que le relegó al cuarto puesto.

En la categoría de Moto4, Shengbo Sun, tercero en la general, partía desde la pole. Sin embargo, sería el ya campeón 2025, Marcos Vinagre, quien lograra imponerse y reclamar su estatus, a pesar de haber arrancado desde posiciones retrasadas y tras librar una fuerte batalla con Jose Luis Cagigas que, por su parte, protagonizaba una impresionante remontada desde el 14º puesto. Para cerrar el podio, Tomas Turetta, segundo en la general, se aseguró el tercer peldaño del pódium.

Los primeros ganadores en las distintas categorías han subido este sábado al cajón. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

La tercera carrera de la jornada correspondió a Supersport 300, con Juan Francisco Risueño, actual campeón, encabezando la parrilla al firmar la pole. Gran parte de la prueba fue un intercambio constante de posiciones entre los tres primeros, quienes ya se habían disputado también el orden de la clasificación. Tras doce vueltas de intensa batalla, el podio quedó conformado por el poleman en primer lugar, Humberto Cesar Maier en segundo y Xarly Méndez finalmente tercero.

En Supersport Next Generation, el foco se centraba en la lucha por el título entre Marco Tapia y Daniel Muñoz, separados por apenas 2 puntos. Sin embargo, esta diferencia no representaba un obstáculo para Tapia, ya que su rival se encuentra disputando el Mundial de Moto2 este fin de semana en Portugal por lo que no participó en esta cita, al igual que tampoco en la anterior lo que le ha dejado el camino expédito para dominar la categoría teniendo todas las opciones de título este domingo, tras la victoria que conseguía este sábado.

Matemáticamente, el único rival que le puede disputar el título es Marcos Ludeña, segundo de la general a 18 puntos de diferencia tras su segundo puesto de esta jornada. En carrera, Marco Tapia fue incrementando su ritmo vuelta tras vuelta hasta alcanzar la victoria tras una larga batalla con Ludeña, que aspira a mantener viva la lucha por el campeonato aunque sus opciones son más remotas. El tercer peldaño del pódium era para Oliver Koning. Mañana la categoría de Supersport será uno de los alicientes de la jornada, una batalla la de mañana imperdible para los aficionados.

Por su parte, en Superstock 600, el campeonato sigue en juego entre el piloto de Écija, José Manuel Osuna, y el murciano Jacobo Hinojosa. Tras una intensa carrera que terminó con bandera roja por aceite en pista, Osuna reforzó sus aspiraciones al título al finalizar la carrera en primer lugar, seguido de Taiyo Aksu e Hinojosa en tercero. El desenlace final, por tanto, se pospone hasta este domingo.

El sábado del ESBK cumplió con la tradición y se cerró con una vuelta controlada para los moteros que asistieron a las carreras tras un Safety Car. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Horarios del domingo

La última jornada estará repleta de acción y emoción, ya que en ella se deciden varios títulos para cerrar un fin de semana espectacular. Los horarios serán los siguientes: