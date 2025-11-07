Marcos Ramírez, apeado del Mundial para 2026

"La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida" dice la famosa canción de salsa 'Pedro Navaja' compuesta por Rubén Blades en 1978. Eso tuvo que pensar el piloto conileño Marcos Ramírez cuando su equipo, el The American Racing Team, con el que firmó una extensión de su contrato hasta finales de 2026 el pasado mes de agosto, le comunicó la decisión de dar por concluida su relación, que ha hecho oficial este viernes en el Gran Premio de Portugal a través de un escueto comunicado en sus redes sociales y que le deja sin participación en Moto2 el próximo curso. "El American Racing Team y el piloto Marcos Ramírez han acordado mutuamente poner fin a su colaboración al final de la temporada 2025. El equipo desea expresar su sincero agradecimiento a Marcos Ramírez por su contribución y profesionalismo durante todo el tiempo que hemos trabajado juntos".

El rendimiento del andaluz no ha terminado de cumplir las expectativas del equipo americano, por lo que supuestamente han optado por tomar la drástica decisión de romper un acuerdo firmado hace apenas tres meses. De este modo, el futuro del piloto de 27 años es incierto y, salvo confirmación oficial, por el momento se queda fuera del Mundial y algunas de las opciones que se barajan son el salto a SBK o el Mundial de Supersport.

Ricard Jové, su mánager, ha desvelado en DAZN algunos datos sobre el tema. "Hemos terminado con una compensación económica muy buena para Marcos, pero lo más importante es que se libera de un problema que lleva arrastrando varios días y, además, en las últimas carreras, a raíz de todo esto, no ha estado donde le corresponde. Ahora, toca acabar el año lo mejor posible".

Dicen que cuando se cierra una puerta se abre una ventana y sobre el futuro de Marcos, Jové se ha mostrado claro y optimista: "Fuera de aquí hay vida, aunque algunos no lo crean, tiene un futuro que no puedo avanzar, pero va a ser muy bueno para él". Igualmente, ha dejado entrever que cambiará de categoría y competición, desatando los rumores de competir en el Mundial de Supersport. "El proyecto de fábrica es importante y estamos contentos con eso. Cuando buscas una salida y sabes que tienes proyección fuera de aquí, es mejor para todos el cambio".

Ramírez, que atesora dos victorias y diez podios en su trayectoria mundialista, fue tercero en el Mundial de Moto3 de 2019 y ha logrado dos podios desde que llegó al American Racing, pero para su equipo no es nuevo dejar en la estacada a algunos de sus pilotos, ya lo hizo con Sean Dylan Kelly en 2023 a pesar de tener dos años de contrato para apostar por Marcos Ramírez, y también con Rory Skinner. Ahora, es la segunda baja española en Moto2, después de que Albert Arenas anunciara que el próximo año no estará en el Mundial, y su sustituto puede ser Filip Salac, un checo que lleva varias temporadas en el Mundial de Moto2 con un gran respaldo económico por parte de sus patrocinadores.

Jesús Benítez, periodista, escritor y colaborador habitual de este Diario, que fue editor jefe del Diario Marca, que durante más de una década siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo y que a comienzos de los 90 ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez, escribió sobre Marcos en su día que "lo más destacado de él es su genialidad innata, a la que asocia cualidades atléticas que trabaja sin descanso, en una vida de sacrificio por y para la moto, que le han llevado a aparcar sus estudios de ingeniería. Puede que sea el más alto de su categoría, lo que no es precisamente positivo, pero lo suple con destreza y ambición. Es perseverante, metódico, calculador, estratega y disciplinado, en una categoría que obliga a estar alerta las 24 horas del día". Con todas esas virtudes no le faltarán proyectos...