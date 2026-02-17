El valenciano Álex Escrig bate el récord del Circuito en Moto2

La categoría intermedia del Mundial de Motociclismo, completaba este martes su test oficial en el trazado jerezano bajo unas condiciones climáticas inmejorables. Tras un primer día de récords, el sol y las temperaturas agradables fueron nuevamente protagonistas, permitiendo a los pilotos y equipos exprimir al máximo sus monturas para, en esta jornada de cierre, despedirse hasta el Gran Premio batiendo el récord establecido el pasado lunes que recordamos era el mejor registro dado por una Moto2 en Jerez.

El lunes, el 1.39.088 de Manu González de la primera jornada se quedaba atrás ya que el también piloto español Álex Escrig sentenciaba los entrenamientos marcando un rapidísimo 1.38.815 que se convertía en la mejor referencia de la categoría y la primera vez que se bajaba a este segundo.

Y es que la evolución de esta clase del año pasado a este está siendo espectacular en Jerez, pista en la que el Moto2 tenía como mejor referencia el 1.39.564 de Deniz Öncü que en tan solo dos jornadas ha sido batido ampliamente por más de 14 pilotos, pasando en un abrir y cerrar de ojos a la historia ese registro para establecer una nueva referencia que corrobora la evolución técnica de estas máquinas en esta pista en menos de un año.

El piloto español del Forward Factory Team, Álex Escrig se despedía de Jerez marcando un estatrosférico tiempo de 1.38.815 que se convertía en la primera vez que esta categoría rodaba en Jerez en este segundo. Y fue el único ya que el resto no consiguió bajar del 1.39. De esta forma, tras Escrig era el italiano Celestino Vietti quien con 1.39.029 lograba el segundo mejor crono del día. Por su parte, Alonso López era tercero con 1.39.037, mientras el belga Barry Baltus finalizaba cuarto con 1.39.066, seguido del español Izán Guevara que paraba el crono en 1.39.151. Ivan Ortola, David Alonso, el checo Filip Salac, el andaluz Daniel Muñoz y Manuel González cerraba el top ten de la categoría.

José Antonio Rueda completaba unos buenos 71 giros, necesarios para coger confianza y experiencia en la categoría mejorando su crono, aunque aún lejos de los mejores.