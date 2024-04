¡Lo nunca visto! A Jorge Martín se le vuela la visera en pleno entrenamiento

Jorge Martín, actual líder del Campeonato de MotoGP, ha sufrido un revés nada más arrancar los segundos entrenamientos libres de la máxima cilindrada celebrados en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

An unusual setback for @88jorgemartin! 😱His visor came off at the beginning of FP2 💥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nbbE1mfPln