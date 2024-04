Acosta, en la onda de Pedrosa

Muchas vueltas da la vida, tantas que es imposible saber qué ocurrirá mañana. Lo único seguro, es aquello que vivimos en tiempo real, presente, puntual, en un instante concreto y, sobre todo, lo que forme parte del pasado ya vivido, ahí encontraremos siempre las mayores certezas o referencias, pues son el origen del camino. Desde ese humilde planteamiento, intentaré desarrollar en este artículo una exposición fehaciente, de hechos incontrovertibles, con una moraleja o consejo final hacia quien, muy especialmente, debería importarle. Partiré de una realidad incuestionable, rotunda: el genial Acosta va en la onda de Pedrosa. Sin duda alguna, Pedro es la réplica precoz de Dani, tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP que se encarga de afinar esa KTM con la que el piloto murciano rompe ya moldes, como lo hizo en su día el de Sabadell logrando récords en todas las categorías. Los éxitos actuales del de Mazarrón avalan la labor del motociclista catalán, magistral probador y encargado del desarrollo de las motos austriacas desde 2019. Paradojas del destino, ambos compiten juntos este abril de 2024 en Jerez. Y es que la historia, a veces, como el azar, es curiosa.

Continuando con las llamativas curiosidades, Pedrosa y Acosta comparten récords de precocidad en todas la cilindradas en las que han competido. Al margen de las pequeñas categorías, donde lograron títulos los dos (Dani por partida doble en 250 cc), el veterano tricampeón se alzó en 2006 a los mandos de una Honda con un segundo puesto en el primer gran premio que disputó, precisamente en Jerez, bastándole tres carreras para lograr su primer triunfo en China. Ese mismo año, además, consiguió dos victorias, ocho podios y cuatro poles. Pedro Acosta, por su parte, solo ha precisado de dos carreras para subir al podio y ya no se baja con esta KTM que llegó a la cilindrada reina del Mundial en 2017 y, en los cinco años que Pedrosa trabaja en su evolución como un humilde eslabón más, el equipo ha pasado de uno a 17 podios y 5 victorias. Salta la vista la revolución que supone ya el caso del propio Acosta, que irá a más. seguro De hecho, la estructura de pruebas que Dani ha movilizado y dado sus frutos, es ejemplo para todas las escuderías de MotoGP, ha creado escuela.

A sus 38 años de edad, Pedrosa sigue impresionando a propios y extraños. Jamás otro piloto luchó como él por el podio un lustro después de retirarse, menos aún en un Gran Premio al que asistía como invitado el pasado 2023 en Jerez (donde tiene curva con su nombre), saliendo por ‘la puerta grande’. La proeza del perfeccionista piloto español fue mayúscula: lideró la práctica 1, se metió sexto en parrilla, idéntico puesto al que ocupó en la Sprint del sábado, y finalizó séptimo en la carrera del domingo, siendo llevado a hombros como un ‘torero’. Por si fuera poco, el genial motociclista de Sabadell cogió ‘carrerilla’ y repitió genialidad en Misano Adriático, con un quinto mejor tiempo de entrenamientos y sendos cuartos puestos en las dos carreras de ese GP de San Marino, tercero que disputaba desde que se retiró de la competición hace seis temporadas. Marc Márquez, que fue décimo en esa prueba de Misano con aquella problemática Honda, honró a su ex compañero por permitirle ir a su rueda y ser así sexto en entrenamientos: “Sería de tontos negar que Pedrosa es el mejor piloto de pruebas de todas las marcas que hay ahora mismo. Para cualquiera sería un lujo tener a Dani de piloto de pruebas, pues sabes que es un gran piloto, que va rápido y que sabe pilotar como los ángeles una MotoGP, sus comentarios siempre han sido muy precisos. Siento admiración porque después de tantos años siga pilotando tan bien”. A la vista de éste y otros halagos, Pedrosa podría haber optado por dormir en los laureles tras su histórica actuación del pasado año en Jerez, evitando asumir riesgos por segundo año consecutivo, pero su equipo lo ha visto necesario para que llevar la nueva a KTM a los máximos niveles de desarrollo este mismo año, y Dani no lo ha dudado.

Aún siendo el piloto de menor estatura en el Campeonato, con sus 1,58 metros y sólo 51 kilos de peso, la trayectoria de Dani Pedrosa es tan ejemplar que al final de su carrera deportiva pasó a engrosar la exclusiva y reducida lista de Leyendas de MotoGP, formada por 38 pilotos, de ellos solo 5 españoles, siendo también protagonista de un fantástico documental cinematográfico titulado ‘El silencio del Samurai’, en el que de forma original relata andanzas, éxitos, sufrimientos y filosofía. En ese audiovisual se destaca, cómo no, a Alberto Puig, una de las personas más influyentes de su provechosa trayectoria profesional, primer español en vencer un Gran Premio de la categoría reina en Jerez en 1995, que fue su ‘descubridor’ en el año 1999 (Copa MoviStar) y estuvieron juntos hasta 2013, en el que ambos separaron sus caminos. Curiosamente, cuando Alberto fue nombrado director deportivo de HRC en 2018, Pedrosa tuvo que colgar las botas y el casco, resultándole imposible continuar bajo la órbita de la marca nipona, a la que había aportado un palmarés difícil de superar. Dani lo explica de forma sencilla: “Las razones de mi cambio de equipo fueron muy simples y concretas: KTM me ofreció un buen proyecto y toda su confianza, mientras que el presidente de HRC, Yoshishige Nomura, me dijo que él no creía que con mi físico fuese a aportar la dirección que iban a necesitar los pilotos del equipo, Márquez y Lorenzo, físicamente más grandes que yo. Consideraban que para esa función de probador Stefan Bradl estaba más en su línea”. El tiempo, evidentemente, no les ha dado la razón, más bien al contrario. Basta sólo con analizar la situación que vive Honda para caer en la cuenta de que no levantan cabeza y a KTM, por contra, Dani sí que les ha ‘dado alas’.

Paradojas del destino, cuando Pedrosa dejó el equipo oficial de Honda en el año 2019, su puesto lo ocupó Jorge Lorenzo, a cuyo fracaso estrepitoso e inadaptación cogieron el relevo con idéntica racha negativa, Álex Márquez, Pol Espargaró, Joan Mir y en este 2024 Luca Marini. Entre todos ellos suman una raquítica cifra de solo 1 podio en cinco temporadas y lo que va de ésta. Ni corriendo un tupido velo esconden tal fracaso. Basta con recordar que Dani es el piloto con mayor número de podios en la laureada historia de Honda, no sólo en la categoría reina (112), sino en todas ellas (153), siendo 54 de ellos con victorias, 31 en el caso de máxima cilindrada. Pero ahí no acaba todo, desde 2002 y hasta 2017, Pedrosa siempre logró al menos una victoria por temporada, Es decir, 16 años consecutivos, algo que nadie más ha hecho hasta ahora. De hecho, Rossi sumaba 15 temporadas consecutivas en las que siempre logró subir a lo más alto del cajón, hasta que vio interrumpida su racha triunfal cuando pasó a Ducati. Cabe recordar que Nieto tuvo un año en el que no sumó victoria alguna, por lo que su récord particular quedó en 12 ediciones seguidas del Mundial ganando. Lo más curioso del asunto es que este récord de Dani va a durar muchos años más, pues el único piloto en activo que puede superar sus 16 años seguidos triunfando era Márquez, que hasta 2019 encadenaba 9 años venciendo, pero en 2020 y precisamente con su grave caída de Jerez frenó la racha.

“El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” es un refrán español que divulgó por vez primera Miguel de Cervantes hace 400 años, siendo la respuesta dada por Sancho Panza a un eclesiástico sobre su relación con don Quijote de La Mancha, como máximo protector de influencia y poder. Contextualizándolo adecuadamente, Pedro Acosta debería tomar ese proverbio o sentencia al pie de la letra, cual moraleja, dejando de escuchar 'cantos de sirena’, pues aunque haya quien intenta apuntarse méritos en el desarrollo de la moto pilotada por el murciano, éste sólo se debe a la labor como probador de Dani Pedrosa durante casi seis años. Y para de contar. Eso sí, el tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP es un profesional riguroso y sabe que el éxito final, si llega algún día en forma de título (ojalá), será del propio Pedro y de KTM. Dani no se pone medallas, ni alardea, ni ‘abraza farolas’, ni habla como un papagayo donde no procede…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.