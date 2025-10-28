Vuelve la competición con pruebas de infarto al Circuito de Jerez

Regresan este fin de semana las competiciones al Circuito de Jerez-Ángel Nieto con lo mejor del automovilismo ibérico de la mano de las categorías Supercars Endurance denominación que engloba el Iberian Supercars portugués, el Supercars España, y el Campeonato Portugués de Velocidad, además de las categorías Copa Racer con sus emocionantes carreras con BMW y Mini, el trofeo monomarca Porsche Sprint Challenge Ibérica, y los siempre espectaculares Caterham 420 R y 340 R.

Un gran evento automovilístico al alcance de todos los aficionados al motorsport, que podrán seguir el desarrollo del Jerez Iberian Racing Festival instalaciones de forma gratuita, ya que el acceso es libre tanto a las tribunas habilitadas como al paddock.

En la Superscar Endurance, la cita jerezana contará con la particularidad de ofrecer carreras separadas: por un lado, los vehículos de la categoría GT4 -Aston Martin, BMW, McLaren, Toyota y Porsche- y, por otro, una parrilla independiente con los GTC y coches de Turismo. En total se disputarán cuatro espectaculares carreras de 50 minutos, puntuables para el Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidad, y el Supercars España que llega a su fin en Jerez, mientras los certámenes lusos cerrarán temporada en Estoril a finales de noviembre.

Para la Copa Porsche Sprint Challenge será su quinta cita del curso. La prueba consta de varias clases, así la categoría 1 es para pilotos inscritos con el Porsche 911 GT3 Cup (tipo 991.1 y 991.2), mientras la categoría 2 es para pilotos con vehículos Porsche 911 GT3 Cup (tipo 992) y la categoría 3 es para pilotos con vehículos Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. En la general, el certamen llega parejo a Jerez con Pablo Hernández al frente de la general de la categoría 1 con 196 puntos por los 174 de Nuno Pedro Silva, mientras en la categoría 1, Manuel Alves y Dylan Pereira se encuentran separados por tan sólo 2 puntos con un André Manuel Renha Fernandes, en tercer lugar, también en la lucha por el título.

Los aficionados podrán acceder de forma gratuita al Circuito e Jerez para seguir las carreras. / Álvaro Rivero/Circuito de Jerez

Las carreras de los Caterham 420R y 340R serán sin duda otro de los platos más atractivos del fin de semana para los aficionados no en vano, se trata de vehículos ligeros, de aspecto clásico y poco más de 500 kilos propulsados por un motor Ford 2.0 atmosférico de 4 cilindros que tienen en su versión de competición más de 170 caballos, en el caso del 340, suficientes para ofrecer unas prestaciones espectaculares en pista con carreras en grupo muy competidas y divertidas. Durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de un total de 3 carreras por cada categoría, dos de ellas el sábado, y una el domingo.

Por su parte, la Copa Racer llega a Jerez para disputar su cuarta cita de la temporada, tras haber pasado anteriormente por Valencia, Estoril y Navarra. Con tres mangas de carrera programadas entre sábado y domingo en la que todo puede suceder, el liderato llega a Jerez encabezado por Diego Carrascal que cuenta con 128 puntos seguido de Óscar Aparicio y César Romero empatados a 114 puntos en la segunda plaza de la general.

Desde el viernes hasta el domingo la actividad será máxima en el trazado jerezano, con tests colectivos y carreras en diferentes horarios.