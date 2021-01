Los Biden ya están en la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Joe Biden, y su esposa Jill entraron este miércoles por primera vez oficialmente en la Casa Blanca poco después del juramento del cargo, y se prevé que firme en las próximas horas las primeras órdenes ejecutivas de su mandato.

Debido a cuestiones de seguridad y la pandemia del coronavirus, el habitual desfile quedó restringido a apenas un centenar de metros cerca de la Casa Blanca y Biden caminó los últimos junto a su familia para entrar a pie en la residencial presidencial.

The White House has a new resident. #InaugurationDay pic.twitter.com/Zvqup3Z0NK