Donald Trump, imputado por el soborno a una actriz porno

Un gran jurado de Nueva York votó imputar al ex presidente Donald Trump (2017-2021) en una causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, la primera imputación por delitos criminales a un ex presidente de EEUU.

Oficialmente se anunciará en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

A los pocos minutos de hacerse pública la imputación, Trump emitió un comunicado en el que reitera ser víctima de "una caza de brujas" y afirmó que esta decisión "se va a volver masivamente contra (el presidente) Joe Biden". Acto seguido, publicó en su red, Truth Social, que la imputación "es un ataque contra nuestro país de un calado nunca visto (...) Estados Unidos es ahora un país del Tercer Mundo, una nación en grave declive".

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.

Alvin Bragg, el fiscal que formalizará los cargos tras haber escuchado al gran jurado, dijo en un breve comunicado que ya estaba negociando con el abogado de Trump "su entrega" para que le sean leídos los cargos. Una de las abogadas de Trump, Susan R.Necheles, dijo al rotativo The New York Times que Trump tenía previsto entregarse el próximo martes para escuchar formalmente la acusación, aunque no está claro qué piensa hacer el ex presidente.

Un segundo caso de soborno

The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado examinó en sus últimas reuniones -que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones- un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.

La modelo Karen McDougal, que fue chica Playboy del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares (137.500 euros al cambio de hoy), pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.

El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad.

Reacciones

Hasta el momento, no se han producido movimientos de sus simpatizantes para protestar contra la decisión judicial, como él pidió si esto llegaba a ocurrir.

El ex abogado de Trump Michael Cohen también emitió un comunicado, de tono muy comedido, en el que recordó fundamentalmente dos pilares del derecho: que todo imputado tiene derecho a la presunción de inocencia pero que al mismo tiempo dijo que le "consolaba" el hecho de que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera un antiguo presidente".

Trump sostiene que "no puede tener un juicio justo" en Nueva York

Trump dijo que no puede tener un juicio justo en Nueva York, horas después de que se conociera su imputación por el pago irregular a una actriz porno en 2016 de 130.000 dólares. En su red Truth Social, Trump, que previamente había cargado contra el Partido Demócrata y contra el presidente Joe Biden, atacó a la imparcialidad del tribunal neoyorquino que lo tiene que juzgar.

"Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mi porque yo estoy con el Pueblo Americano -escribió-, y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York", escribió.

Florida no atenderá una petición de extradición de Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrentado al expresidente Donald Trump por la nominación republicana en 2024, anunció que el estado no atenderá una solicitud de extradición del ex mandatario. En un breve mensaje en Twitter, DeSantis dijo que "hacer del sistema jurídico un arma para avanzar en la agenda política pone patas arriba el Estado de derecho".

Trump tiene su domicilio en una mansión y club privado con el nombre de Mar-a-Lago, en Palm Beach (este de Florida). El ex presidente aparentemente se encuentra en Mar-a-Lago.

A pesar de su enfrentamiento con Trump, que este mismo miércoles lo acusó de falta de sofisticación e imprudencia en política exterior, DeSantis se hizo eco de la afirmación del expresidente de que el fiscal de distrito de Nueva York Alvin Bragg esta financiado por el magnate George Soros que es donante del Partido Demócrata. "Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan respaldado por Soros y su agenda política", dijo el gobernador republicano en su mensaje.

Mike Pence califica la imputación de Trump de "persecución política"

El ex vicepresidente de Estados Unidos y probable candidato a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024 Mike Pence se refirió a la imputación de Trump como una "persecución política".

En una entrevista en la cadena CNN, Pence, vicepresidente en la Administración de Trump, aseguró que "la idea de que un expresidente sea imputado por primera vez en la historia de Estados Unidos por un caso de financiación en campaña huele a persecución política". "Creo que la gran mayoría del pueblo estadounidense lo verá así", añadió.

Según CNN, el ex mandatario se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con el fraude comercial y podría comparecer ante un juzgado tan pronto como el martes.

Pence dejó claro que piensa que no hay "nadie por encima de la ley", pero que este caso en particular "solo servirá para dividir más el país".

La imputación de Trump ha generado un aluvión de críticas por parte de muchos cargos del Partido Republicano, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien ha sugerido que utilizará el poder de ese órgano para "pedir cuentas" al fiscal responsable del caso, Alvin Bragg. Muchas de las críticas se han centrado en el fiscal, que pertenece al Partido Demócrata. El propio Pence aseguró que Bragg "hizo campaña" con la promesa de imputar a Trump.

Del lado demócrata, la que fuera presidenta de la Cámara de Representantes antes de McCarthy, Nancy Pelosi, aseguró en Twitter que espera que "el expresidente respete el sistema de forma pacífica", y recordó que "nadie está por encima de la ley".

El presidente del Senado, Chuck Schumer, se mostró más cauto que sus compañeros republicanos y pidió que se evite la interferencia política o la intimidación en el caso. Schumer aseguró que el ex mandatario republicano está sujeto "a las mismas leyes que cualquier estadounidense", según un comunicado de su oficina.

Quien no se ha pronunciado de momento a la noticia es el líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, principal figura de la oposición a Trump dentro del Partido Republicano y frecuente objeto de críticas del ex presidente.