Irán aconseja a EEUU que retire sus tropas de Oriente Medio

Las autoridades iraníes aconsejaron este domingo a Estados Unidos que retire sus tropas de Oriente Medio tras el asesinato del comandante de la Fuerza Quds Qasem Soleimaní, que han prometido vengar. "Ha comenzado el fin de la presencia maligna de los Estados Unidos en Asia Occidental", escribió en Twitter el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, quien acusó asimismo a Washington de cometer "graves infracciones de la ley internacional con los cobardes asesinatos del viernes".

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c